  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?

Los grandes jugadores del fútbol mundial se pasaron la Navidad al lado de su familiares y hasta viajaron a su ciudad de origen

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 10:20
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
1 de 17

Los grandes jugadores del fútbol mundial se pasaron la Navidad al lado de su familiares y hasta viajaron a su ciudad de origen
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
2 de 17

La clásica postal familiar de Dibu Martínez, portero del Aston Villa.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
3 de 17

Neymar Júnior, quien recientemente se operó de la rodilla, así pasó la Navidad junto a su pareja y sus dos bebés.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
4 de 17

Lautaro Martínez pasó la Navidad junto a su pareja, Agustina Gandolfo.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
5 de 17

Raphinha se ve completamente feliz al lado de Natalia Rodrigues, su esposa y su hijo que carga en brazos.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
6 de 17

Cristian 'Cuti' Romero con su pareja Karen Cavaller
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
7 de 17

Erling Haaland pasó la Navidad junto a su pareja sentimental. El delantero noruego publicó la postal donde sale con su novia, Isabel Haugseng Johansen.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
8 de 17

Giuliano Simeone con su padre Diego y su hermano Gianluca, que acaba de ser papá junto con Eva Bargiela.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
9 de 17

Rashford colocándole la estrella a su árbol en compañía de su hija, así pasó la Navidad el futbolista de Barcelona.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
10 de 17

Ángel Di María pasó la Navidad en familia. El futbolista argentino subió una fotografía junto a su esposa y dos hijas.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
11 de 17

Endrick, quien recientemente salió a préstamo del Real Madrid, la pasó muy acaramelado y feliz con su esposa, Gabriely Miranda.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
12 de 17

Robert Lewandowski junto a Anna Lewandowska y sus dos hijas disfrutando de la Navidad 2025.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
13 de 17

Rodrygo, futbolista del Real Madrid, decidió pasar la Navidad en familia y así posó junto a sus padres y su hermana.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
14 de 17

Eder Militao es otro de los futbolistas que decidieron pasar la Navidad en familia y esta fue la postal que publicó el defensor del Real Madrid.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
15 de 17

Vinicius Júnior sorprendió y la pasó acaramelado junto a la hermosa Virginia Fonseca, esta fue la postal que publicó la pareja brasileña en la Navidad.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
16 de 17

Cristiano Ronaldo, fiel a su estilo, pasó la Navidad junto a toda su familia y esta es la postal donde salen comiendo todos juntos.
Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?
17 de 17

¿Y Messi? Curiosamente el astro argentino y Antonela Roccuzzo no publicaron fotos de cómo pasaron la Navidad y esta fotografía es la de 2024. Este año, la pareja decidió mantenerse alejados de las redes; cabe recordar que la hermana de Leo sufrió un accidente el pasado 23 de diciembre.
Cargar más fotos