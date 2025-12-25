Así pasaron la Navidad los grandes futbolistas ¿Y Messi?

Los grandes jugadores del fútbol mundial se pasaron la Navidad al lado de su familiares y hasta viajaron a su ciudad de origen
La clásica postal familiar de Dibu Martínez, portero del Aston Villa.
Neymar Júnior, quien recientemente se operó de la rodilla, así pasó la Navidad junto a su pareja y sus dos bebés.
Lautaro Martínez pasó la Navidad junto a su pareja, Agustina Gandolfo.
Raphinha se ve completamente feliz al lado de Natalia Rodrigues, su esposa y su hijo que carga en brazos.
Cristian 'Cuti' Romero con su pareja Karen Cavaller
Erling Haaland pasó la Navidad junto a su pareja sentimental. El delantero noruego publicó la postal donde sale con su novia, Isabel Haugseng Johansen.
Giuliano Simeone con su padre Diego y su hermano Gianluca, que acaba de ser papá junto con Eva Bargiela.
Rashford colocándole la estrella a su árbol en compañía de su hija, así pasó la Navidad el futbolista de Barcelona.
Ángel Di María pasó la Navidad en familia. El futbolista argentino subió una fotografía junto a su esposa y dos hijas.
Endrick, quien recientemente salió a préstamo del Real Madrid, la pasó muy acaramelado y feliz con su esposa, Gabriely Miranda.
Robert Lewandowski junto a Anna Lewandowska y sus dos hijas disfrutando de la Navidad 2025.
Rodrygo, futbolista del Real Madrid, decidió pasar la Navidad en familia y así posó junto a sus padres y su hermana.
Eder Militao es otro de los futbolistas que decidieron pasar la Navidad en familia y esta fue la postal que publicó el defensor del Real Madrid.
Vinicius Júnior sorprendió y la pasó acaramelado junto a la hermosa Virginia Fonseca, esta fue la postal que publicó la pareja brasileña en la Navidad.
Cristiano Ronaldo, fiel a su estilo, pasó la Navidad junto a toda su familia y esta es la postal donde salen comiendo todos juntos.
¿Y Messi? Curiosamente el astro argentino y Antonela Roccuzzo no publicaron fotos de cómo pasaron la Navidad y esta fotografía es la de 2024. Este año, la pareja decidió mantenerse alejados de las redes; cabe recordar que la hermana de Leo sufrió un accidente el pasado 23 de diciembre.