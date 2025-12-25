Darwin Urbina había sido deportado 24 horas antes de ser asesinado en un hotel en SPS

Darwin Yassir Urbina Meza, un joven originario del caserío El Coyolar número 1, Yoro, fue asesinado en un hotel de San Pedro Sula menos de 24 horas después de haber sido deportado desde Estados Unidos. Aquí los detalles de lo ocurrido:
Aunque su intención era volver a ver a su familia, Darwin no logró reencontrarse con su madre ni con sus hermanos, quienes lo esperaban tras 13 años de separación.
Según los reportes preliminares, el cuerpo de Urbina Meza fue encontrado en un hotel de SPS y presentaba heridas provocadas con un arma blanca.
El hecho ocurrió la noche del 24 de diciembre en un hotel ubicado en el barrio El Benque, donde la víctima se había hospedado como parte de su ruta de regreso a casa tras la deportación.
El personal del hotel alertó a las autoridades después de que Urbina no respondió a los llamados de rutina. Al ingresar a la habitación, encontraron su cuerpo con múltiples heridas.
De acuerdo con la Policía Nacional, el joven habría llegado al hotel acompañado de otra persona que también fue deportada.
“Estamos buscando al acompañante, quien desapareció tras el hecho”, informó el vocero policial Edgardo Barahona, señalando que podría dar información para esclarecer el crimen.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y aseguraron la escena. Además, revisan las cámaras de seguridad internas para reconstruir los últimos movimientos de la víctima.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula, donde los familiares esperan su entrega para darle sepultura en Yoro.
Amigos y conocidos de Urbina expresaron su consternación y subrayaron la urgencia de que las autoridades investiguen y den con los responsables.