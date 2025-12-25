Desde "Supremo" hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras

La Nochebuena en Honduras no solo se llenó de luces y tamales, sino también de momentos íntimos compartidos por las figuras públicas. La pareja que volvió a encender las redes fue Milagro Flores y Lester Cardona, más conocido como "Supremo", quienes optaron por la comodidad y la diversión luciendo pijamas navideñas.
La ternura la pusieron Roxana Somoza y Juninho Manella, quienes celebraron una Navidad mágica junto a su pequeño Mateo Somoza y el bebé que viene en camino.
La influencer y empresaria Rosyl Mejía y su familia posan con el estilo que los caracteriza.
El brasileño con corazón catracho, João Ferreira disfrutando de las fiestas con su novia María Eduarda.
El japonés radicado en Honduras, Shin Fujiyama, celebra su Navidad más especial junto a su pareja Yeimi Licona y su hija.
La mejor jugada de Rely Maradiaga, una Nochebuena llena de amor junto a su esposa y sus dos hijos.
La presentadora Carolina Lanza pasó la Navidad con su hijo Thiago, vistiendo colores alusivos a la temporada y posando junto a un Santa Claus.
La expresentadora de televisión y creadora de contenido hondureña, Alejandra Rubio, pasó la Navidad en compañía de sus padres.
El 'Bicho' Luis Palma, futbolista hondureño que juega en Polonia, y su esposa Annie, sorprendieron a sus seres queridos en tierras catrachas.
El también futbolista Amado Guevara celebra las fiestas rodeado del amor de su esposa e hijos.
La influencer María José Paz, su pareja y su hija Mar comparten la alegría de esta Navidad.
La periodista y TikToker hondureña Elsa Oseguera celebra una Navidad junto a su amada hija, Summer.