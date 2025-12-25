  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Desde "Supremo" hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras

De la sorpresa de Luis Palma al tierno posado de Shin Fujiyama y su familia: así vivieron los famosos de Honduras la Navidad 2025. Aquí las fotos

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 09:51
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
1 de 12

La Nochebuena en Honduras no solo se llenó de luces y tamales, sino también de momentos íntimos compartidos por las figuras públicas. La pareja que volvió a encender las redes fue Milagro Flores y Lester Cardona, más conocido como "Supremo", quienes optaron por la comodidad y la diversión luciendo pijamas navideñas.

 Foto: @soysupremo_
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
2 de 12

La ternura la pusieron Roxana Somoza y Juninho Manella, quienes celebraron una Navidad mágica junto a su pequeño Mateo Somoza y el bebé que viene en camino.

 Foto: @roxannasomozaofficial
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
3 de 12

La influencer y empresaria Rosyl Mejía y su familia posan con el estilo que los caracteriza.

 Foto: rosylmejia
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
4 de 12

El brasileño con corazón catracho, João Ferreira disfrutando de las fiestas con su novia María Eduarda.

 Foto: @jaoferreira
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
5 de 12

El japonés radicado en Honduras, Shin Fujiyama, celebra su Navidad más especial junto a su pareja Yeimi Licona y su hija.

 Foto: @ShinFujiyama
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
6 de 12

La mejor jugada de Rely Maradiaga, una Nochebuena llena de amor junto a su esposa y sus dos hijos.

 Foto: @relymaradiaga
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
7 de 12

La presentadora Carolina Lanza pasó la Navidad con su hijo Thiago, vistiendo colores alusivos a la temporada y posando junto a un Santa Claus.

Foto: @carolinalanzanavarro
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
8 de 12

La expresentadora de televisión y creadora de contenido hondureña, Alejandra Rubio, pasó la Navidad en compañía de sus padres.

Foto: Alejandra Rubio
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
9 de 12

El 'Bicho' Luis Palma, futbolista hondureño que juega en Polonia, y su esposa Annie, sorprendieron a sus seres queridos en tierras catrachas.

 Foto: @anniecordova
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
10 de 12

El también futbolista Amado Guevara celebra las fiestas rodeado del amor de su esposa e hijos.

 Foto: @amadoguevara
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
11 de 12

La influencer María José Paz, su pareja y su hija Mar comparten la alegría de esta Navidad.

 Foto: @mjpaz
Desde Supremo hasta Elsa Oseguera: cómo pasaron Navidad los famosos de Honduras
12 de 12

La periodista y TikToker hondureña Elsa Oseguera celebra una Navidad junto a su amada hija, Summer.

 Foto: @elsaoseguera
Cargar más fotos