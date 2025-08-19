CN inicia debate de la reforma a la Ley del INPREMA en medio de tensiones

Tegucigalpa, Honduras.- En primer debate, el Congreso Nacional inició la discusión del proyecto de reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA).
En medio de una acalorada discusión entre los congresistas, este martes los diputados discutieron las diferentes posturas respecto al dictamen.
Luego de tres años de construcción, la iniciativa busca reformar dos artículos y 95 dentro de la ley. Dentro de los puntos de relevancia, la ley contempla bajar la edad de jubilación de los docentes de 62 a 55 años.
Entre otros puntos que contempla la modificación, el gremio docente recuperará las 60 rentas, se cambiará la forma de gobierno en el Inprema.
Asimismo, se inhabilitará a los distintos dirigentes magisteriales para que puedan optar a cargos dentro de ente gremial, entre otros.
Durante la sesión de este martes, Luis Redondo, titular del Congreso Nacional, anunció que la Ley será discutida en su totalidad y aprobada en tercer debate el miércoles 17 de septiembre.
Al mismo tiempo, anunció que convocará al gremio magisterial a los bajos del Congreso Nacional, por lo que también algunos representantes ingresarán a la platea. Hecho que fue calificado desde la oposición como una forma de intimidación