CN inicia debate de la reforma a la Ley del INPREMA en medio de tensiones

Tegucigalpa, Honduras.- En primer debate, el Congreso Nacional inició la discusión del proyecto de reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA).

En medio de una acalorada discusión entre los congresistas, este martes los diputados discutieron las diferentes posturas respecto al dictamen.

Luego de tres años de construcción, la iniciativa busca reformar dos artículos y 95 dentro de la ley. Dentro de los puntos de relevancia, la ley contempla bajar la edad de jubilación de los docentes de 62 a 55 años.