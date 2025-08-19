  1. Inicio
Entre risas y abrazos, así reciben al padre Leopoldo Serrano en el Congreso Nacional

El padre Leopoldo, que recorrió varios kilómetros hacia la capital, ofreció una bendición y una oración en el Legislativo antes de iniciar la sesión

  • 19 de agosto de 2025 a las 18:28
1 de 12

El padre Leopoldo Serrano llegó este martes al Congreso Nacional donde llevó a cabo una oración e hizo una bendición a los diputados antes de iniciar la sesión legislativa.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo
2 de 12

El padre, que caminó por 10 días desde Santa Bárbara hacia la capital de Honduras, fue recibido en el hemiciclo legislativo.

 Foto: Emilio Flores/El Heraldo
3 de 12

Los parlamentarios aprovecharon la oportunidad para abrazar y saludar al padre Leopoldo, quien llegó a la capital con el objetivo de buscar diálogo entre los políticos.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo
4 de 12

Algunos diputados aprovecharon la oportunidad para pedir una bendición personal al padre.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo
5 de 12

Otros diputados incluso le pidieron una fotografía al sacerdote.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo
6 de 12

Durante la oración inicial, que dio inicio a la sesión, el padre ofreció un mensaje de fe, humildad y reflexión para todos los congresistas.

 Foto: Emilio Flores/El Heraldo
7 de 12

"Señor, hazme un instrumento de tu paz; donde haya odio, que lleve yo el amor; donde haya injuria, el perdón; donde haya duda, la fe; donde haya desesperanza, la esperanza; donde haya oscuridad, Tu luz; donde haya tristeza, la alegría", dijo el sacerdote en su oración.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo
8 de 12

"Maestro, haz que no busque tanto ser consolado, como consolar; ser atendido, como entender; ser amado, como amar. Porque es dando como recibimos; es perdonado como somos perdonados; y es muriendo como nacemos a la vida eterna", añadió.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo
9 de 12

El padre, muy sonriente, confirmó que había cuórum en el Congreso Nacional.

 Foto: Emilio Flores/El Heraldo
10 de 12

Por lo que pidió el martillo al presidente Luis Redondo, tocó la campana, y dio por iniciada la sesión de este martes 19 de agosto.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo
11 de 12

El padre Leopoldo se ha reunido con diferentes personajes de la política hondureña. El lunes -18 de agosto- estuvo junto a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), en lo que calificó como una reunión “satisfactoria”, al haber alcanzado su objetivo de llevar un mensaje de paz y perdón.

 Foto: Emilio Flores/El Heraldo
12 de 12

Desde el 8 de agosto, el padre Leopoldo emprendió una caminata hacia la capital con el propósito de promover el entendimiento entre los líderes políticos del país.

 Foto: Emilio Flores/El Heraldo
