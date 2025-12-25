  1. Inicio
Alison Mejía y Jimmy Reyes fueron asesinados en plena Navidad en Comayagua

Lo que tenía que ser una noche llena de amor y unión terminó siendo de total luto para la familia de Alison y Jimmy, pareja que fue asesinada en el parque de Lejamaní, Comayagua

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 11:00
Alison Mejía y Jimmy Reyes fueron asesinados en plena Navidad en Comayagua
En horas de la madrugada de este jueves, tras recibir la Navidad, Alison y Jimmy fueron asesinados por sujetos desconocidos mientras se encontraban en el parque central del municipio de Lejamaní, en el departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.

 Foto: Redes sociales
Entre fotos de amor y momentos jutos son recordados Alison Mejía y Jimmy Reyes, una pareja asesinada tras finalizar la Nochebuena y recibir la Navidad.

 Foto: Redes sociales
El hecho se registró en el parque central de la comunidad, donde la pareja se encontraba disfrutando de la celebración decembrina.

 Foto: Redes sociales
Según los primeros reportes, la pareja fue atacada violentamente a disparos, dejando sus cuerpos en el suelo.

 Foto: Redes sociales
Ambas víctimas murieron de manera inmediata. Conocidos y vecinos del lugar llegaron tras escuchar los disparos, según mencionaron algunos medios de la zona.

 Foto: Redes sociales
Lamentablemente, tanto Alison Mejía como Jimmy Reyes ya no presentaban signos vitales, por lo que autoridades policiales y miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento de ambos cuerpos.

 Foto: Redes sociales
En redes sociales, medios locales, conocidos y familiares han lamentado la muerte de ambos, quienes relataron que momentos antes se encontraban departiendo con ellos y que hasta la madrugada se enteraron de su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
"Duele y cuesta asimilar esta terrible noticia. Hoy mi familia está destrozada, nuestros corazones rotos. Un dolor inmenso e inexplicable; solo Dios puede llenar este vacío.""¡Ay, primita! No lo puedo creer.""Mi hermano, ¿qué pasó?""Pucha, yo todavía lo veo venir aquí a comprar pollo en la caseta... no, no lo puedo creer", son algunos mensajes en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de los implicados en este doble crimen, que hoy deja en luto a una familia.

 Foto: Redes sociales
Autoridades policiales trabajan para esclarecer el crimen, mientras la familia pide justicia por la muerte de ambos.

 Foto: Redes sociales
