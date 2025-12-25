Alison Mejía y Jimmy Reyes fueron asesinados en plena Navidad en Comayagua

En horas de la madrugada de este jueves, tras recibir la Navidad, Alison y Jimmy fueron asesinados por sujetos desconocidos mientras se encontraban en el parque central del municipio de Lejamaní, en el departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.
Entre fotos de amor y momentos jutos son recordados Alison Mejía y Jimmy Reyes, una pareja asesinada tras finalizar la Nochebuena y recibir la Navidad.
El hecho se registró en el parque central de la comunidad, donde la pareja se encontraba disfrutando de la celebración decembrina.
Según los primeros reportes, la pareja fue atacada violentamente a disparos, dejando sus cuerpos en el suelo.
Ambas víctimas murieron de manera inmediata. Conocidos y vecinos del lugar llegaron tras escuchar los disparos, según mencionaron algunos medios de la zona.
Lamentablemente, tanto Alison Mejía como Jimmy Reyes ya no presentaban signos vitales, por lo que autoridades policiales y miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento de ambos cuerpos.
En redes sociales, medios locales, conocidos y familiares han lamentado la muerte de ambos, quienes relataron que momentos antes se encontraban departiendo con ellos y que hasta la madrugada se enteraron de su fallecimiento.
"Duele y cuesta asimilar esta terrible noticia. Hoy mi familia está destrozada, nuestros corazones rotos. Un dolor inmenso e inexplicable; solo Dios puede llenar este vacío.""¡Ay, primita! No lo puedo creer.""Mi hermano, ¿qué pasó?""Pucha, yo todavía lo veo venir aquí a comprar pollo en la caseta... no, no lo puedo creer", son algunos mensajes en redes sociales.
Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de los implicados en este doble crimen, que hoy deja en luto a una familia.
Autoridades policiales trabajan para esclarecer el crimen, mientras la familia pide justicia por la muerte de ambos.