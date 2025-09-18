Nave Carías será entregada el 30 de septiembre anuncia la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración de la histórica Nave Carías, parte de la antigua Penitenciaría Central (PC), está próxima a finalizar y a convertirse en un espacio histórico, cultural y familiar, tal como fue concebido por la Alcaldía. El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, confirmó que el proyecto será inaugurado el próximo 30 de septiembre.“Vamos a inaugurar varios proyectos; la Nave Carías, la entregaremos el próximo 30 de septiembre”, aseguró. La Dirección de Control y Seguimiento (DCS) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ratificó la información y precisó que la obra alcanza un 85% de avance físico.

La intención principal de este proyecto es conservar el patrimonio histórico con el que carga el edificio bajo labores de restauración. La estructura mantendrá intactas sus paredes, balcones y la piedra de los pisos. "La restauración de madera, cargadores y columnas; colocado de piedra en aceras y exteriores y la preparación y fundición de bancas", se lleva a cabo en estos momentos, aseguró la comuna. También se han instalado "clavadores para estructura de techo intermedio en el salón de exposiciones, sanitarios y forrado de paredes de baños, unidades eléctricas, estructura de cielos, estructura de aluminio para el soporte de muro cortina".

Todas las labores que se ejecutan corresponden a los últimos detalles de los interiores. Al finalizarlos procederán con las labores estéticas y finalmente se entregará el proyecto a la población. La AMDC prometió que el edificio contará con dos galerías de arte, un escenario al aire libre, baños, área de comida y estacionamiento; además se implementaron labores de mitigación, ya que su cercanía con el río Chiquito podría ponerlo en riesgo de inundación.