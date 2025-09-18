  1. Inicio
Nave Carías será entregada el 30 de septiembre anuncia la Alcaldía

Lo que antes era la Penitenciaría Central (PC) está a punto de convertirse en un salón para desarrollar eventos sociales, conciertos, exposiciones y galerías de arte

  • 18 de septiembre de 2025 a las 18:13
En estos momentos, se realiza “la restauración de madera, cargadores y columnas; colocado de piedra en aceras y exteriores y la preparación y fundición de bancas”, aseguró la comuna.

Foto: Alex Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- La restauración de la histórica Nave Carías, parte de la antigua Penitenciaría Central (PC), está próxima a finalizar y a convertirse en un espacio histórico, cultural y familiar, tal como fue concebido por la Alcaldía.

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, confirmó que el proyecto será inaugurado el próximo 30 de septiembre.“Vamos a inaugurar varios proyectos; la Nave Carías, la entregaremos el próximo 30 de septiembre”, aseguró.

La Dirección de Control y Seguimiento (DCS) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ratificó la información y precisó que la obra alcanza un 85% de avance físico.

Recuperan histórica nave de la antigua penitenciaría de Tegucigalpa

La intención principal de este proyecto es conservar el patrimonio histórico con el que carga el edificio bajo labores de restauración. La estructura mantendrá intactas sus paredes, balcones y la piedra de los pisos.

“La restauración de madera, cargadores y columnas; colocado de piedra en aceras y exteriores y la preparación y fundición de bancas”, se lleva a cabo en estos momentos, aseguró la comuna.

También se han instalado “clavadores para estructura de techo intermedio en el salón de exposiciones, sanitarios y forrado de paredes de baños, unidades eléctricas, estructura de cielos, estructura de aluminio para el soporte de muro cortina”.

Si las labores terminan en tiempo y forma, este calificaría como el cuarto proyecto entregado en el mes de septiembre.

 (Foto: Alex Perez )
En octubre finalizará restauración de antigua penitenciaría en el DC

Todas las labores que se ejecutan corresponden a los últimos detalles de los interiores. Al finalizarlos procederán con las labores estéticas y finalmente se entregará el proyecto a la población.

La AMDC prometió que el edificio contará con dos galerías de arte, un escenario al aire libre, baños, área de comida y estacionamiento; además se implementaron labores de mitigación, ya que su cercanía con el río Chiquito podría ponerlo en riesgo de inundación.

¿Qué proyectos de la capital serán entregados antes de que termine septiembre?

En las primeras dos semanas de septiembre, la AMDC inauguró el nuevo mercado de Villa Nueva, la obra de mitigación de Los Jucos y además prometió habilitar el paso elevado en el bulevar Juan Pablo II.

