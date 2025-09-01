Restauración del histórico museo Villa Roy avanza en un 40%

Tegucigalpa, Honduras.-

El gerente general del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Rolando Canizales, informó que los trabajos de restauración del antiguo edificio Villa Roy avanzan en un 40 por ciento, tras concluir la primera fase del proyecto, enfocada en la estabilización del terreno.

De acuerdo con Canizales, ya se completó la colocación de más de 60 micropilotes que garantizan la firmeza del suelo, el cual es altamente propenso a movimientos. Esta labor fue fundamental para asegurar la viabilidad de la restauración de la estructura.

El proyecto fue planificado en dos fases: la primera destinada a estabilizar el terreno y la segunda orientada a restaurar el inmueble en su totalidad.

Con la conclusión de la primera etapa, también se intervino de manera parcial una de las paredes del edificio, que presentaba un alto riesgo y requería atención inmediata.

La primera fase comenzó a inicios de este año y se extendió hasta finales de agosto, logrando cumplir con los objetivos de seguridad estructural que permitirán dar continuidad a las siguientes labores.

El director del IHAH señaló que la segunda fase iniciará en los próximos meses y se proyecta concluir a mediados de 2026.