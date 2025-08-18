Jorge Aldana prometió apoyo, pero obras del Chinda Díaz no avanzan

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades municipales del Distrito Central prometieron desde el primer día que se registró el incendio en varios puestos de venta del centro histórico de Tegucigalpa, en el icónico edificio conocido como Chinda Díaz, el apoyo para restaurar el inmueble que tiene un valor patrimonial.
Sin embargo, a casi un mes del voraz incendio, los trabajos de restauración del edificio no avanzan en el antiguo inmueble histórico.
En la actualidad, las paredes que lograron resistir al incendio están forradas con láminas de zinc y sus puertas acuñadas entre los escombros que dejó como recuerdo el 22 de julio por la mañana.
“La verdad es que esta restauración no avanza debido a que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y la Gerencia del Centro Histórico no han dado los permisos”, manifestó uno de los entrevistados, quien prefirió no revelar su nombre.
“Solo esperamos que agilicen los dictámenes para comenzar la obra, ya que el alcalde prometió que inmediatamente se interviniera”, señaló.
El alcalde capitalino, Jorge Aldana, prometió dar apoyo a las personas que perdieron sus negocios en cuanto a la restauración del edificio histórico conocido como Chinda Díaz.
En cuanto a los retrasos de los permisos, EL HERALDO consultó al IHAH, y las autoridades respondieron que ya se habían emitido los lineamientos de conservación.
“El IHAH ya emitió los lineamientos de conservación hace un par de semanas. Ahora los propietarios deben someter una propuesta de restauración con base en los lineamientos que emitió el IHAH y que ya fueron entregados a la Alcaldía”, informó el gerente general del IHAH, Rolando Canizales.
Agregó que los propietarios tienen que elaborar una propuesta de restauración con los lineamientos que el IHAH ya entregó a la Alcaldía.
“Nosotros lo hacemos a través de la Alcaldía, ya que es esta institución la que maneja el catastro municipal donde se encuentran actualizados los registros de los propietarios, por eso lo hacemos a través de la Alcaldía”, detalló Canizales.
El entrevistado recordó que toda intervención en un inmueble histórico requiere una propuesta de restauración, la cual se elabora de acuerdo con las directrices que el instituto brinda a través de un informe técnico.