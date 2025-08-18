Jorge Aldana prometió apoyo, pero obras del Chinda Díaz no avanzan

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades municipales del Distrito Central prometieron desde el primer día que se registró el incendio en varios puestos de venta del centro histórico de Tegucigalpa, en el icónico edificio conocido como Chinda Díaz, el apoyo para restaurar el inmueble que tiene un valor patrimonial.

Sin embargo, a casi un mes del voraz incendio, los trabajos de restauración del edificio no avanzan en el antiguo inmueble histórico.

En la actualidad, las paredes que lograron resistir al incendio están forradas con láminas de zinc y sus puertas acuñadas entre los escombros que dejó como recuerdo el 22 de julio por la mañana.

“La verdad es que esta restauración no avanza debido a que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y la Gerencia del Centro Histórico no han dado los permisos”, manifestó uno de los entrevistados, quien prefirió no revelar su nombre.

“Solo esperamos que agilicen los dictámenes para comenzar la obra, ya que el alcalde prometió que inmediatamente se interviniera”, señaló.