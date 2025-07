“Yo le pedía a Dios que no pasara de nuevo”: dueño de Chinda Díaz, tras voraz incendio

Tegucigalpa, Honduras.- El humo era enceguecedor, pero no lo suficiente como para ocultar las lágrimas y la tristeza de los emprendedores que observaban impotentes, cómo decenas de bomberos terminaban de apagar el incendio que consumió sin piedad sus negocios, sueños e ilusiones.

Uno de ellos es Denis Nájera, propietario del emblemático negocio Chinda Díaz. De pie, con los brazos cruzados y los ojos al borde de las lágrimas, observaba la maquinaria que removía los escombros de lo que, hasta el día anterior, había sido el hogar de sus emprendimientos.

“Duele, duele. Hoy en la mañana me arrodillaba para pedirle a Dios que no pasara nuevamente, porque ya ocurrió una vez. Pero cuando vine, abrí la puerta de Chinda Díaz y vi que todo se venía abajo, encima de los panes en las cámaras, supe que ya no había vuelta atrás”, lamentó Nájera, con la voz entrecortada.