¿Qué proyectos de la capital serán entregados antes de que termine septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 100 proyectos están siendo ejecutados en 2025 por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Algunos avanzan en tiempo y forma, mientras que otros lo hacen a paso de tortuga. Las autoridades municipales prometieron que este mes entregarán tres obras: una ya está en funcionamiento y las otras dos serán inauguradas en las próximas semanas. El primer proyecto en concluir fue el mercado de Villa Nueva. Esta obra estuvo en ejecución por más de dos años y fue entregada el pasado 1 de septiembre.

El complejo cuenta con 196 locales para la venta de frutas, verduras, carnes, mariscos, abarrotes, comida preparada, lácteos y artículos de mercería. Esta iniciativa beneficia a más de 196 familias directas y otras 200 indirectas.

Cabe destacar que la construcción de la feria tuvo una inversión que supera los 42 millones de lempiras, financiados con fondos de la comuna. Mientras tanto, el proyecto de mitigación de riesgos de Los Jucos, barrio Morazán, es el siguiente en la lista de entregas para este mes de septiembre. Julio Quiñones, coordinador de programas de adaptación climática de la AMDC, aseguró que el proyecto tiene un avance superior al 98 % y se espera poder entregarlo a finales de esta semana, es decir, entre el 11 y el 14 de septiembre.

Más de 10,000 personas se beneficiarán de esta obra, que incluye la construcción de tres cajas puentes y un canal por donde circulará el afluente de la quebrada La Orejona, causante de enormes inundaciones en época de invierno. Además, se realizaron obras complementarias. Según informó la comuna, esta iniciativa tuvo una inversión de 60 millones de lempiras, financiados por el Banco de Desarrollo de Alemania (KfW), bajo el programa de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica-Componente Honduras. El último proyecto que la comuna prometió habilitar en las próximas semanas es el paso elevado del bulevar Juan Pablo II. Esta construcción lleva más de un año en ejecución y la promesa es que estará en funcionamiento a partir del 15 de septiembre. “El paso elevado del bulevar Juan Pablo II estará en funcionamiento el 15 de septiembre. Estamos trabajando en doble jornada con el objetivo de mejorar la circulación vehicular desde esa fecha”, aseguró Jorge Aldana, edil capitalino.