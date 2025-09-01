Nuevo mercado de Villa Nueva beneficiará a casi 400 familias del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras. Después de más de dos años de espera, la Alcaldía Municipal entregó las nuevas instalaciones de la feria de Villa Nueva, que beneficiarán directamente a 196 familias y de manera indirecta a otras 200. La obra representó una inversión de 42.7 millones de lempiras, financiada con fondos de la comuna capitalina, informaron las autoridades municipales. El complejo cuenta con 196 locales distribuidos de la siguiente manera: 124 para la venta de frutas y verduras, 14 para carnes y mariscos, 22 para abarrotería, 16 para comida preparada, cuatro de lácteos y 16 para artículos de achinería. Además, las instalaciones incluyen áreas administrativas, clínicas, comedores, baños públicos y un espacio para carga, descarga y manejo de residuos sólidos, con el fin de garantizar un funcionamiento ordenado. Según la comuna, la construcción generó más de 300 empleos directos y también favorecerá a productores de San Juan del Rancho, la montaña de Azacualpa y comunidades de la salida al oriente de la ciudad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “El proyecto permitirá que casi 200 productores y vendedores de esta feria, que aspiramos se convierta en mercado, atiendan de manera permanente a la población con calidad”, expresó Jorge Aldana, alcalde capitalino.

El edil amplió que “los espacios son gratis porque al final lo que invertimos acá son los sagrados impuestos del pueblo capitalino”. Por otra parte, Aldana anunció que la Feria del Agricultor de Villa Nueva llevará el nombre de Arcadia Gómez, en honor a una de las vendedoras de los mercados capitalinos. “Arcadia es una mujer como ustedes que vendía en los mercados, que salió de los mercados, que trabajó y forjó su familia vendiendo y que fue ejemplo para todo”, detalló el edil durante el evento. “Honramos la vida y el nombre de Arcadia Gómez Medina con la entrega de esta feria y este próximo mercado”, expresó en la inauguración de las instalaciones. El presidente de la Feria del Agricultor, Rony Padilla, recordó que después de 30 años este proyecto finalmente se hizo realidad en beneficio de las familias que venden en la zona.

Padilla aseguró que con la puesta en marcha de estas instalaciones se beneficiarán más de 40 comunidades de familias agricultoras del Distrito Central y de municipios aledaños. El representante de los vendedores también agradeció a las autoridades municipales por la entrega oficial del proyecto este 1 de septiembre. Entre los presentes estuvo don Manuel Munguía, fiscal de la junta directiva de la feria, quien destacó que estas obras impulsan el desarrollo de las colonias en la capital.

“Estas obras vienen a engrandecer la colonia, vienen a quitar tantas cosas malas que se habla de ella con este gran proyecto”, expresó el también representante del patronato de Villa Nueva. La construcción de las nueva instalaciones de la feria comenzó a mediados de 2023. Los locatarios expresaron su agradecimiento por los nuecos puestos de venta. Inicialmente, las autoridades municipales prometieron que la obra se entregaría en diciembre de 2024, sin embargo, el proyecto sufrió retrasos debido a deudas con la compañía constructora. Este inconveniente ocasionó que las obras se paralizaran por un período de seis meses, lo que afectó directamente el cronograma de entrega a los locatarios.