Feria de Villa Nueva será entregada el 1 de septiembre con nuevo nombre

Tegucigalpa, Honduras.- Después de dos años de espera, la Alcaldía Municipal entregará el próximo lunes 1 de septiembre las nuevas instalaciones de la Feria de Villa Nueva, en Tegucigalpa, ahora con un nuevo nombre que será oficializado durante la inauguración.

La obra comenzó a construirse a mediados de 2023 y se entregará ocho meses después de la fecha prometida inicialmente para su finalización.

“El mercado ya se terminó, solo hacen falta detalles y ya se va a entregar”, informó Marco Méndez, titular de la Gerencia de Orden Público de la municipalidad.

Según el funcionario, el proyecto incluye un mejor ordenamiento en la zona y mayor fluidez del tráfico vehicular, gracias a la incorporación de un estacionamiento. “Antes los carros quedaban en la calle y se hacía tráfico; hoy el mercado tendrá parqueo propio”, explicó.

Méndez agregó que la feria contará con supervisión permanente de la comuna capitalina en materia de control de alimentos. “Nosotros vamos a intervenirlos una vez a la semana para garantizar que el producto que se vende es fresco”, aseguró.