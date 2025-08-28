Feria de Villa Nueva será entregada el 1 de septiembre con nuevo nombre

Tegucigalpa, Honduras.- Después de dos años de espera, la Alcaldía Municipal entregará el próximo lunes 1 de septiembre las nuevas instalaciones de la Feria de Villa Nueva, en Tegucigalpa, ahora con un nuevo nombre que será oficializado durante la inauguración.
La obra comenzó a construirse a mediados de 2023 y se entregará ocho meses después de la fecha prometida inicialmente para su finalización.
“El mercado ya se terminó, solo hacen falta detalles y ya se va a entregar”, informó Marco Méndez, titular de la Gerencia de Orden Público de la municipalidad.
Según el funcionario, el proyecto incluye un mejor ordenamiento en la zona y mayor fluidez del tráfico vehicular, gracias a la incorporación de un estacionamiento. “Antes los carros quedaban en la calle y se hacía tráfico; hoy el mercado tendrá parqueo propio”, explicó.
Méndez agregó que la feria contará con supervisión permanente de la comuna capitalina en materia de control de alimentos. “Nosotros vamos a intervenirlos una vez a la semana para garantizar que el producto que se vende es fresco”, aseguró.
Por otra parte, explicó que la Feria de Villa Nueva llevará un nuevo nombre. “La corporación tomó a bien el nombre de Arcadia Gómez, una muy buena amiga del edil Jorge Aldana, que representaba los mercados”, explicó.
Méndez amplió que la central de abastos localizada en la salida a oriente, no será más feria y se llamará “Mercado Arcadia Gómez”.
Estas nuevas instalaciones contarán con más de 190 puestos, donde los vendedores de Villa Nueva estarán más cómodos para ofrecer sus productos.
“El lunes hacen entrega de las nuevas instalaciones, ya que estará todo terminado”, avaló Rony Padilla, presidente del centro de abastos de Villa Nueva.
“Este es un sueño de hace 30 años y esto es un bienestar para nuestras familias. Estamos alegres y agradecidos con el alcalde Jorge Aldana porque este proyecto completo”, dijo.
Más de dos años
La obra comenzó a mediados de 2023 y durante su construcción registró varios retrasos por problemas financieros y otros factores.
En diciembre de 2024 el proyecto estaba al 80% de avance y se esperaba su entrega para finales de ese mismo año. Sin embargo, la construcción se paralizó por seis meses debido a la falta de pagos a la empresa constructora, lo que retrasó la entrega.
La inversión inicial de este proyecto es de 31,757,938.23 lempiras, según informe de la alcaldía municipal.