Jorge Aldana promete concluir las 100 obras en ejecución en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aseguró que las más de 100 obras en marcha en Tegucigalpa y Comayagüela serán finalizadas antes de que termine su administración municipal. “No queremos dejar ni una obra tirada”, expresó el edil capitalino al detallar los avances de proyectos viales, de mitigación y de infraestructura social en diferentes sectores de la ciudad. Aldana mencionó que el paso a desnivel Juan Pablo II será entregado y estará en funcionamiento en septiembre próximo. Además, anunció que en octubre concluirá el proyecto de mitigación en la zona de Los Jucos, ejecutado con apoyo de la cooperación alemana.

El puente a desnivel Papa Francisco será entregado en diciembre, aseveró. "Es el paso a desnivel más grande que tiene la capital con una inversión de más de 500 millones de lempiras", recordó. En relación a los retrasos de algunos proyectos, Aldana explicó que: "Las lluvias siempre complican la ejecución, pero nuestros equipos están preparados para avanzar, nosotros no queremos dejar ni una obra tirada, todas las obras que iniciamos van a ser terminadas en esta administración". Asimismo, rechazó cualquier señalamiento de mal manejo de fondos. "No estamos entregando monumentos a la corrupción, estamos entregando obras que cambian vidas con el sagrado impuesto del pueblo capitalino", enfatizó. Dentro del paquete de obras en ejecución figura el Parque Berta Cáceres, que será culminado en noviembre, según informó Aldana. "Ya va su construcción, estamos trabajando en la primera etapa que es la construcción del colector de aguas negras en la zona", indicó.

Avances en obras viales

Entre las obras viales más significativas se encuentra el paso elevado en la salida hacia Mateo que registra un 48% de avance con un presupuesto de ejecución de 163,082,240.40 lempiras, según la comuna. Mientras tanto, el puente elevado Juan Pablo II avanza en un 90%, con un presupuesto ejecutado de 62,277,709.69 lempiras. Este proyecto es uno de los que el alcalde prometió entregar en unas semanas. La solución vial en la intersección de la residencial Florencia se encuentra con un avance de 31.33%. Este proyecto tiene un presupuesto ejecutado de 14,000,000 lempiras. El proyecto vial en la colonia El Álamo refleja un progreso de 26.20% con un presupuesto ejecutado de 11,563,140 lempiras.

En tanto, el puente para movilidad especial en las instalaciones de Teletón reporta un avance del 30.27%, con un presupuesto ejecutado de 5,109,595.35 lempiras, de acuerdo con datos de la Alcaldía.

Dentro de los proyectos de infraestructura de mercados, la municipalidad reconstruye tres nuevos centros de abasto: San Isidro, La Feria Villa Nueva y Perisur. El mercado o feria de Villa Nueva se encuentra en un 92% de avance y estará funcionando a finales de agosto de este año, siendo uno de los primeros en finalizarse. Los trabajos en el mercado San Isidro registran un avance del 40%, con finalización programada para diciembre de 2025.