¿Cómo operarán los hospitales durante las festividades navideñas?

En el Instituto Hondureño de Seguridad Social las autoridades informaron que darán asueto a todos sus empleados el 24 y 31 de diciembre, las emergencias estarán activas.

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 15:19
El IHSS a nivel nacional dará asueto a sus empleados durante el 24 y 31 de diciembre.

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras miles de familias hondureñas se preparan para celebrar la Navidad y despedir el año entre reuniones y tradiciones, los hospitales públicos del país se alistan para mantenerse en alerta y brindar atención sin interrupciones.

En las últimas semanas, las autoridades de los distintos centros hospitalarios dieron a conocer los horarios en los que laborarán durante las festividades.

Para el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informaron a sus derechohabientes que se dará asueto a todo el personal durante el 24 y el 31 de diciembre.

El feriado se da de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo, señalaron las autoridades mediante un comunicado.

No obstante, las emergencias a nivel nacional estarán activas, por lo que solicitan a los asegurados portar su Documento Nacional de Identidad o carnet de afiliación en caso de los menores de edad, así como el uso obligatorio de cubrebocas, al momento de llegar en busca de atención médica

Las autoridades emitieron un comunicado en el que informan a los asegurados los días que la consulta externa estará cerrada el 24 y 31 de diciembre.

"Es importante mencionar que las emergencias del Hospital de Especialidades en el Barrio La Granja de Comayagüela, así como del Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, y las existentes en las distintas ciudades donde se brinda cobertura, se encontrarán laborando de manera permanente brindando la atención médica que requiera la población asegurada", señala.

En el Hospital Escuela, las autoridades anunciaron a través de sus redes sociales que laborarán con normalidad este 24 de diciembre.

"La consulta externa atenderá con normalidad. No faltes a tu cita. El área administrativa y los servicios de apoyo estarán atentos para atenderte", indica la publicación.

El resto de hospitales anunciarán en las próximas horas cuáles serán los horarios en los que trabajarán durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, como todos los años muchos de los centros asistenciales durante el 25 de diciembre cierran la consulta externa y únicamente durante ese día se atiende en las diferentes salas de emergencia.

