Alcaldía elimina giro a la izquierda en el bulevar Juan Pablo II a partir de este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que a partir de este lunes se eliminará un giro a la izquierda en el bulevar Juan Pablo II debido a los trabajos de construcción del puente desnivel en la zona.
Según detalló la comuna capitalina, el giro eliminado es el que conecta el bulevar Juan Pablo II con la colonia Alameda, a la altura del Hotel Clarión.
La medida fue tomada por los trabajos de construcción del paso a desnivel que se encuentra en su fase final, pues la alcaldía aseguró que será en septiembre que se entregará el proyecto.
Las autoridades informaron que el semáforo que daba "luz verde" al giro será removido del lugar, para evitar confusión entre los conductores.
Además, se colocaron divisores para evitar que los conductores ejecuten el giro.
De igual forma, indicaron que las personas que se conducen del centro de la ciudad por esta zona, podrán incorporarse a la Alameda y bulevar Suyapa haciendo el giro a la derecha.
Además, indicaron que la rotonda, bajo el puente a desnivel, está funcionando de manera regular.
El alcalde Jorge Aldana informó que el puente a desnivel estará funcionando para septiembre, no obstante, aseguró quedará "pendiente la parte arquitectónica, lo bonito, el maquillaje, para que luzca una obra bonita para la capital”.
El alcalde detalló que en el proyecto se invierten 70 millones de lempiras y reiteró que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido.