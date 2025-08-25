Alcaldía elimina giro a la izquierda en el bulevar Juan Pablo II a partir de este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que a partir de este lunes se eliminará un giro a la izquierda en el bulevar Juan Pablo II debido a los trabajos de construcción del puente desnivel en la zona.

Según detalló la comuna capitalina, el giro eliminado es el que conecta el bulevar Juan Pablo II con la colonia Alameda, a la altura del Hotel Clarión.

La medida fue tomada por los trabajos de construcción del paso a desnivel que se encuentra en su fase final, pues la alcaldía aseguró que será en septiembre que se entregará el proyecto.