Alcaldía elimina giro a la izquierda en el bulevar Juan Pablo II a partir de este lunes

La Alcaldía informó que el cierre se realiza debido a los trabajos de construcción del puente a desnivel que se entregara en Septiembre, según Aldana

  • 25 de agosto de 2025 a las 07:46
El semáforo ubicado en la esquina del Hotel Clarión será removido para evitar la confusión entre los conductores.

Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que a partir de este lunes se eliminará un giro a la izquierda en el bulevar Juan Pablo II debido a los trabajos de construcción del puente desnivel en la zona.

Según detalló la comuna capitalina, el giro eliminado es el que conecta el bulevar Juan Pablo II con la colonia Alameda, a la altura del Hotel Clarión.

La medida fue tomada por los trabajos de construcción del paso a desnivel que se encuentra en su fase final, pues la alcaldía aseguró que será en septiembre que se entregará el proyecto.

El nuevo giro a la izquierda se realizará una cuadra más abajo.

(Foto: Cortesía )

Las autoridades informaron que el semáforo que daba "luz verde" al giro será removido del lugar, para evitar confusión entre los conductores.

Además, se colocaron divisores para evitar que los conductores ejecuten el giro.

De igual forma, indicaron que las personas que se conducen del centro de la ciudad por esta zona, podrán incorporarse a la Alameda y bulevar Suyapa haciendo el giro a la derecha.

Además, indicaron que la rotonda, bajo el puente a desnivel, está funcionando de manera regular.

El alcalde Jorge Aldana informó que el puente a desnivel estará funcionando para septiembre, no obstante, aseguró quedará "pendiente la parte arquitectónica, lo bonito, el maquillaje, para que luzca una obra bonita para la capital”.

El alcalde detalló que en el proyecto se invierten 70 millones de lempiras y reiteró que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido.

