Clara de huevo y caulote: La técnica ancestral para restaurar la Catedral de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Catedral San Miguel Arcángel, ubicada en el centro histórico de Tegucigalpa, se encuentra en un proceso de restauración de su muro perimetral y de las cúpulas. El proyecto responde a los deterioros acumulados con el paso del tiempo, como fisuras y grietas provocadas por la humedad. La iglesia fue declarada Monumento Nacional en 1967, lo que ha hecho urgente su preservación. "Realizamos las restauraciones de las cúpulas que son delicadas, ya que el sistema de restauración es muy particular y se debe cumplir con los avales del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)", detalló el arquitecto Ernesto Soto, de la gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal. Entre los materiales que lleva esta restauración se utiliza clara de huevo y agua de caulote, también conocido comúnmente como guásimo. "Aparte de un porcentaje de cemento, utilizamos clara de huevo y agua de caulote", explicó el arquitecto, una técnica utilizada por los antepasados mayas.

Entre los materiales que utilizaron para la restauración de la cúpula de la iglesia fue arenilla, cola blanca, agua de caulote, cal y 10% de cemento y clara de huevo. “Con estos ingredientes se hace una masilla, se aplica a la grieta, lo que significa que queda reparada con el material original que utilizaron los antepasados para su construcción”, explicó. El experto manifestó que para esta restauración solo se utilizó la clara del huevo, ya que es un adherente natural que se estira y se encoge de acuerdo a los cambios de clima. Durante tres meses se restauró también el muro perimetral del templo con el fin de conservar el inmueble histórico de la ciudad capital. Actualmente, los técnicos continuarán con la pintura del templo como parte de la conservación del patrimonio.

Datos

El origen de la catedral se remonta al siglo XVI, cuando Tegucigalpa era un Real de Minas. Para aquel entonces, se construyó una primera ermita dedicada a San Miguel Arcángel, el santo patrono de los mineros. Con el tiempo, ese templo se quedó pequeño y vulnerable. El incendio de 1746 destruyó la iglesia original, dejando a los habitantes sin un lugar central de culto. Ante este evento, el obispo Diego Rodríguez de Rivas y Velasco ordenó la construcción de un nuevo templo más sólido y permanente para 1756. La parroquia de San Miguel Arcángel se fundó oficialmente en 1763, y dos años después comenzaron los trabajos para levantar la estructura que se conoce en la actualidad. La obra se extendió entre 1765 y 1786, bajo la dirección del sacerdote José Simeón de Zelaya Cepeda y el arquitecto José Gregorio Nacianceno Quiroz. Se empleó piedra de cantería y artesanos locales trabajaron junto a especialistas españoles para dar forma al templo. Aunque la catedral no estaba completamente terminada, fue consagrada en 1782 por Fray Antonio de San Miguel, marcando el inicio de su función como lugar central de la fe en Tegucigalpa.