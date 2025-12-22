ENEE incorpora energía cara para cubrir déficit ante falta de licitaciones

Tegucigalpa, Honduras.- La capacidad instalada del parque eléctrico de Honduras se incrementó de 2,981 a 3,493 megavatios entre 2023-2025. Lo anterior significó 512 megavatios adicionales en el parque eléctrico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La capacidad instalada del parque térmico creció de 958.4 a 1,389.2 megavatios en los últimos tres años, o sea 430.8 megas. “La nueva capacidad son plantas de arrendamiento, son una solución cuando hay déficit de generación, el problema es el alto costo que se paga por kilovatio con diésel”, dijo un exgerente de la ENEE.

Un informe del Centro Nacional de Despacho (CND) revela que “en los últimos años, la capacidad instalada mostró un crecimiento sostenido. En 2021 se registraron 2,829.9 MW, incrementándose en 4.96% en 2022 y alcanzando 2,981 MW en 2023. Para 2024, la capacidad instalada llegó a 3,275.8 MW, impulsada por la incorporación de centrales térmicas de arrendamiento”. El exgerente explicó que las autoridades de la ENEE buscaron la opción de plantas de arrendamiento porque en los últimos años no culminaron los procesos de licitación anunciados. Eso provocó que los costos sean altos en relación a la última licitación de 2019, cuando se adjudicaron contratos a precios menores de 10 centavos el kilovatio hora con bunker, menor que los 22, 24 y 26 centavos que se pagan a plantas de arrendamiento con diésel. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), lamenta que las autoridades de la estatal no hayan aplicado el plan de contingencia que contemplaba licitaciones y no compras directas.