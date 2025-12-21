Más de 1,400 derechohabientes fueron operados en el IHSS desde agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reportó más de 1,400 intervenciones quirúrgicas, mediante el programa mora cero. La iniciativa comenzó en agosto para alcanzar una reducción del 80% en la lista de personas que están esperando ser operadas en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa. Desde que inició el programa de reducción de la mora, el IHSS registra un total de 1,416 cirugías de un total de 1,970 procedimientos planificados para el presente año, indicaron las autoridades de la junta interventora.

Este progreso, según dijeron, refleja el impacto positivo de las acciones ejecutadas en beneficio directo de los asegurados que esperaban atención médica especializada. Para lograr reducir el número de personas que están en lista de espera, las autoridades habilitaron las intervenciones quirúrgicas los fines de semana, así como otras alternativas. Las jornadas continúan desarrollándose en diversas especialidades médicas, entre ellas ortopedia, ginecología, otorrinolaringología, cirugía pediátrica y urología, ampliando la cobertura quirúrgica y respondiendo a necesidades prioritarias de la población asegurada. Esta atención integral contribuye a disminuir los tiempos de espera y a fortalecer la confianza en el sistema de salud, indicó Samuel Zelaya, interventor del IHSS. Por su parte, en el Hospital Regional de San Pedro Sula, la mora quirúrgica asciende a más de 4,500 pacientes; sin embargo, las autoridades han implementado alternativas, como establecer convenios con otros hospitales para el uso de los quirófanos, como el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela y del Hospital Militar de San Pedro Sula. En otras zonas del país se están contratando servicios tercerizados para atender a los derechohabientes.