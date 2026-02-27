¿Quiénes son los técnicos que ha tenido la Selección de Honduras antes de José Francisco Molina?

José Francisco Molina Jiménez será el nuevo técnico de la Selección de Honduras, según lo confirmó la Fenafuth. ¿Quiénes han dirigido a la bicolor en años anteriores?
Carlos el "Zorro" Padilla (1960 -1962 / 1968-1971) marcó una época con su estilo de juego, además de ser uno de los entrenadores más jóvenes en dirigir en Honduras. Tenía 21 años cuando tomó la batuta para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Antillas Holandesas. Tuvo un gran paso con la Bicolor en las eliminatorias rumbo a Alemania 1974.
Ercy Núñez (1962-1965) fue el primer técnico extranjero en dirigir a la Bicolor oficialmente en duelos eliminatorios oficiales para el Mundial de Chile 1962. Era de Brasil.
Marinho Rodríguez (1966 - 1097) otro brasileño, se encargó de dirigir al equipo hondureño. Dirigió a la "H" rumbo al Mundial de Inglaterra 1966. Fue entrenador bicampeón con el Botafogo.
José de la Paz Herrera, conocido como Chelato Uclés, fue el estratega que llevó a Honduras a su primer mundial en 1982. Fue contratado en 1980 por la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth). Dirigió a la selección de Honduras en 6 etapas a lo largo de su carrera. Fue el técnico más emblemático del país. Murió 28 de abril de 2021 a los 80 años de edad.
Carlos Humberto Suazo Lagos (1971) conocido como "Calistrín" entrenó a la selección hondureña en el Campeonato de Naciones de la Concacaf de Trinidad y Tobago 1971, siendo el último lugar. Murió el 28 de abril de 2019 a los 82 años.
Peter Lange (1975) de origen alemán, dirigió a la selección olímpica de Honduras sin éxito rumbo a los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, y posteriormente fue nombrado en la mayor, junto al hondureño "Mon" Rodríguez, para la eliminatoria a Argentina 1978, donde finalmente Honduras declinó porque se enfrentaría a El Salvador.
Gerck Block (1987), originario de Países Bajos, fue elegido como técnico de la Bicolor en 1987 y años después volvería para dirigir al Olimpia.
Flavio Ortega (1991-1992) de origen brasileño, fue nombrado entrenador de la selección de Honduras para la primera Copa de Oro disputada en los Estados Unidos en 1991. En ese torneo, Flavio llevó a Honduras a disputar la gran final, contra el cuadro estadounidense. Tuvo otro interinato en 2006. Murió el 6 de febrero de 2007.
Estanislao Malinowski (1992-1993) de origen uruguayo fue el elegido para dirigir el barco rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994, donde tampoco tuvo éxito. Bajo la dirección técnica de Estanislao Malinowski, Honduras se consagró campeón por primera vez de la Copa UNCAF en 1993, ganando sus tres partidos y sin recibir un solo gol en contra. Murió en septiembre de 2012.
Julio González Montemurro (1993): El uruguayo llegó tras la salida de Estanislao Malinowski en 1993.
Ernesto Rosa Guedes (1996) dirigió a la Selección de Honduras. Guedes tuvo muchos problemas con la presidencia de la Fenafuth, pero más apoyo de la Comisión de Selecciones. Cuando se fue el general Daniel Bali Castillo se terminaron las condiciones para seguir. El proyecto fracasó por culpa del presidente de la Fenafuth y no por culpa de los jugadores.
Miguel Company (1997-1998): El peruano dirigió a los catrachos durante la Copa Oro, donde perdió ante México 2-0.
Ramón Maradiaga (1998-2002) fue seleccionado para clasificar al Mundial de Francia 98 y también para el Mundial de 2002 que se celebraría en Corea y Japón, pero no lo logró. Entre sus logros con “La H”, llegó a las semifinales en la Copa América de 2001, recordada por derrotar 2-0 a la Selección de Brasil. También fue el primer entrenador que logró clasificar a una selección a los Juegos Olímpicos. Fue considerado el técnico de una de las mejores generaciones de futbolistas de Honduras.
Ernesto Luzardo (2002) el uruguayo llegó en agosto del 92 a Honduras y fue el asistente técnico de Estanislao Malinowsky en la H durante la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Luego, fue nombrado el 24 de enero de 2002 como entrenador titular de la H, con la que cosechó ese mismo año, la Copa Carlsberg en China y la Copa Kirin en Japón. Murió en mayo de 2012.
Edwin Pavón (2003) fue el primer entrenador de la Selección Nacional en robarle un punto a México en el Estadio Azteca en la Copa Oro de 2003, en un partido en donde mostró sus credenciales cerebrales al cerrarle los espacios al equipo comandado por Kaká. Murió en diciembre de 2018.
Bora Milutinović (2003-2004) fue el primer fichaje mundialista con Rafael Callejas al frente de la Fenafuth, pero el europeo se fue en menos de un año.
Raúl Martínez Sambulá (2004) fue asistente de Bora Milutinocic y después que se fue él quedó como técnico titular. Obtuvo buenos resultados, pero aseguró que siempre estuvo condicionado.
Reinaldo Rueda (2007-2010/2023-2025): Dos veces entrenador de Honduras, llegó en 2007 y tuvo el éxito de llevar a la Bicolor al Mundial de Sudáfrica 2010. Además, volvió para el proceso fallido al Mundial 2026.
Juan de Dios Castillo (2001) el técnico mexicano llevó a Honduras a la coronación de la Copa Centroamericana 2011.
Luis Fernando Suárez (2011-2014): El colombiano llegó en 2011 y enderezó el camino para la selección hondureña, logrando que clasificara al Mundial 2014.
Hernand Medford (2014) el costarricense llegó a dirogir a la Bicolor en un corto periodo en 2014. Inició su gestión el 3 de septiembre, en el marco de la Copa Centroamericana. El 2 de diciembre fue separado de su cargo por el bajo rendimiento de la selección.
Jorge Luis Pinto (2014 - 2017) el colombiano dirigió a la Selección de Honduras durante tres años. Carlo Costly, Noel Valladares, Andy Nájar, Jerry Bengtson, Oscar Salas y Anthony Lozano son solo algunos de los jugadores con los que chocó Jorge Luis Pinto cuando dirigió a Honduras. Falló en el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018.
Fabián Coito (2019-2021) el uruguayo fue el elegido para liderar el proceso de la Selección de Honduras al Mundial Qatar 2022, pero no se logró el objetivo. Coito aseguró que su paso por la bicolor fue de irregularidades, especialmente por la pandemia del covid-19.
Hernán "Bolillo" Gómez (2021-2022) Después de 6 meses de haber tomado el mando de la "H", el técnico colombiano dejó su cargo luego de un acuerdo con la Fenafuth. El “Bolillo” logró dirigir 8 partidos con Honduras en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, de estos, perdió siete y apenas logró un empate y en un duelo amistoso. Los números de la Bicolor muestran que de la mano de Bolillo y Coito se registró la peor fase final de una eliminatoria en su historia.
Diego Vázquez (2002-2023) El primer argentino en subirse al barco de la Bicolor; dirigió hasta la Copa Oro 2023. Dirigió un total de 13 partidos como entrenador de la Selección de Honduras, registrando cinco triunfos, seis derrotas y dos empates.
José Francisco Molina (2006) fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de Honduras para el proceso al Mundial 2030, es un experimentado exfutbolista y entrenador español, conocido por su sólida carrera como portero y su versátil trayectoria en banquillos internacionales.