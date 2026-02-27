¿Quiénes son los técnicos que ha tenido la Selección de Honduras antes de José Francisco Molina?

Ramón Maradiaga (1998-2002) fue seleccionado para clasificar al Mundial de Francia 98 y también para el Mundial de 2002 que se celebraría en Corea y Japón, pero no lo logró. Entre sus logros con “La H”, llegó a las semifinales en la Copa América de 2001, recordada por derrotar 2-0 a la Selección de Brasil. También fue el primer entrenador que logró clasificar a una selección a los Juegos Olímpicos. Fue considerado el técnico de una de las mejores generaciones de futbolistas de Honduras.