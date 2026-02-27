¿Qué requisitos eliminó el BCH para comprar dólares en la subasta?

Tegucigalpa, Honduras.- El acceso a dólares a través de los agentes cambiarios autorizados en Honduras-bancos comerciales y casas de cambio- ahora es más fácil al simplificarse los procesos para los agentes económicos que participan en la subasta.
Son ocho requisitos los que el Banco Central de Honduras (BCH) modificó y que están vigentes desde el miércoles anterior. Antes no se requería documentación para posturas menores a 50,000 dólares y lo que se modificó fue el monto al ampliarse a $100,000.
Antes los bancos debían enviar archivos Excel para sus posturas, requisito que se eliminó desde el miércoles anterior. Los bancos anteriormente publicaban transacciones menores a 10,000 dólares, ahora las instituciones bancarias ya no están obligadas a publicar.
Anteriormente, para el pago de importaciones, bienes, insumos y maquinaria se requería la DUCA (Declaración Única Centroamericana), factura de importación y proforma, y contrato de proveedor, a partir del pasado miércoles, los agentes económicos solo necesitan presentar la factura de pagos, aceptando la factura proforma.
Los agentes cambiarios antes solicitaban para pago de préstamos e intereses contrato, estado de cuenta, soporte del destino de divisas y comprobante de último pago; ahora solamente debe presentar el estado de cuenta actualizado o comprobante de saldo.
Para el pago de servicios de informática, los demandantes de dólares tenían que presentar contrato, factura y retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), hoy basta con presentar la factura por servicios.
Cuando los agentes económicos requerían divisas para inversión directa en el exterior estaban obligados a presentar documentos soportes sobre el uso final de las divisas; ahora no requieren documentación alguna.
Para el pago de dividendos, utilidades y regalías, las empresas requerían de acta de junta directiva, certificación, detalle de Excel de accionistas y contrato por regalías, pero con los nuevos lineamientos aprobados por el directorio del Banco Central de Honduras, solo se necesita punto de acta con distribución y detalle de accionistas. Para las regalías no se presenta documentación.