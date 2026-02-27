¿Qué requisitos eliminó el BCH para comprar dólares en la subasta?

Tegucigalpa, Honduras.- El acceso a dólares a través de los agentes cambiarios autorizados en Honduras-bancos comerciales y casas de cambio- ahora es más fácil al simplificarse los procesos para los agentes económicos que participan en la subasta.

Son ocho requisitos los que el Banco Central de Honduras (BCH) modificó y que están vigentes desde el miércoles anterior. Antes no se requería documentación para posturas menores a 50,000 dólares y lo que se modificó fue el monto al ampliarse a $100,000.

Antes los bancos debían enviar archivos Excel para sus posturas, requisito que se eliminó desde el miércoles anterior. Los bancos anteriormente publicaban transacciones menores a 10,000 dólares, ahora las instituciones bancarias ya no están obligadas a publicar.