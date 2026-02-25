Banco Central estudiará grado de inversión de Paraguay en marzo ante el BID

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, expresó este miércoles su interés por conocer más sobre el "grado de inversión" que ha logrado Paraguay, país al que irá en marzo para asistir a las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que ha sido reconocido por agencias internacionales de calificación crediticia.

Lagos dijo a periodistas en Tegucigalpa que viajará a Paraguay entre el 11 y el 14 de marzo, fechas en los que aprovechará para conocer más sobre "un tema específico", el "grado de inversión" que ha logrado.

El alto funcionario, gobernador alterno de Honduras ante el BID, será acompañado por la viceministra hondureña de Finanzas, Rosa Elizabeth Rivera.