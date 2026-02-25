  1. Inicio
Banco Central estudiará grado de inversión de Paraguay en marzo ante el BID

El presidente del BCH dijo que Paraguay tiene similitudes a Honduras, que "en un proceso de ocho a nueve años logró hacer un grado de inversión"

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 20:53
Banco Central estudiará grado de inversión de Paraguay en marzo ante el BID

En las reuniones del BID se evaluarán "los distintos cambios que se van a realizar" en ese organismo.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, expresó este miércoles su interés por conocer más sobre el "grado de inversión" que ha logrado Paraguay, país al que irá en marzo para asistir a las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que ha sido reconocido por agencias internacionales de calificación crediticia.

Lagos dijo a periodistas en Tegucigalpa que viajará a Paraguay entre el 11 y el 14 de marzo, fechas en los que aprovechará para conocer más sobre "un tema específico", el "grado de inversión" que ha logrado.

El alto funcionario, gobernador alterno de Honduras ante el BID, será acompañado por la viceministra hondureña de Finanzas, Rosa Elizabeth Rivera.

En las reuniones del BID se evaluarán "los distintos cambios que se van a realizar" en ese organismo, "en temas clave como son los temas de apoyo presupuestarios, pues hay una agenda sólida", indicó Lagos.

Añadió que buscará un acercamiento con las autoridades de Paraguay, y destacó que la representación de todos los países de Centroamérica en las reuniones del Banco Interamericano "será clave para poner a Centroamérica en el mapa y la relevancia que tiene dentro del BID".

De Paraguay señaló que es un país que tiene muchas cosas similares con Honduras y "en un proceso de ocho a nueves años logró hacer grado de inversión", lo que le ha permitido alcanzar "una certificación crediticia que le da la credibilidad para ir al mercado" internacional.

En diciembre de 2025 Paraguay recibió el grado de inversión de la agencia Standard &Poor's, el segundo luego del concedido en julio de 2024 por la calificadora de riesgo Moody's.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

