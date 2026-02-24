¿A cuánto ascendió el consumo de combustibles para generación eléctrica?

Tegucigalpa, Honduras.- A 5.5 millones de barriles ascendió el consumo total de combustibles destinados a la generación eléctrica en el territorio hondureño al cierre de 2025.

Así lo informó el Banco Central de Honduras (BCH) en el informe de combustibles a diciembre del año pasado, implicando una contracción del 19.6% equivalente a más de 1.3 millones de barriles.

"Del total consumido, las plantas termoeléctricas emplearon 5.3 millones de barriles de búnker equivalentes al 95.9% del total, reflejando disminución de 19.5% (1.3 millones de barriles)", se subraya en el documento.

Añade que "el diésel contribuyó con 228,500 barriles restantes (4.1% del total), registrando una caída de 57,700 de barriles equivalente a una disminución de 20.2% frente al nivel observado en 2024".

Más de 29 millones de barriles de carburantes se importaron de enero a diciembre de 2025 y que representó un incremento interanual de 169,900 barriles, es decir apenas el 0.6%.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Sin embargo, la factura petrolera registró una reducción de 190.2 millones de dólares, generándose un ahorro de $227.3 millones en comparación al año anterior.