¿A cuánto ascendió la demanda máxima de energía eléctrica en el 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- En el 2025 la energía eléctrica demandada sobrepasó los 2,000 megavatios.

A 2,086.7 megavatios (MV) ascendió la demanda máxima en el sistema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), constató EL HERALDO con base a un informe de la estatal.

El 7 de mayo del año pasado a las 7:36 PM se registró esa cantidad total de electricidad que se utilizó en el territorio hondureño.

Entretanto, en el 2024 fue el 27 de mayo cuando se demandó un máximo de 1,949.8 megavatios a las 12:13 PM.

De 136.9 megas fue la variación interanual en el consumo energético pico.

"Desde el punto de vista del crecimiento de la demanda los valores analizados reflejan que el consumo en su demanda máxima expresó un aumento del 7%, de un año en comparación con el anterior", se indica en el documento elaborado por el ENEE.