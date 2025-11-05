En apenas 10.1 gigas disminuyó la oferta de energía eléctrica a agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La oferta de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) pasó de 8,591.6 gigavatios hora (GVh) en agosto de 2024 a 8,581.4 gigavatios hora al mismo término de este año, reduciéndose apenas 10.1 GVh.

Así se precisa en información publicada por el Centro Nacional de Despacho (CND) a la que tuvo acceso EL HERALDO.

Aunque no hubo mucha variación, donde si se observaron cambios fue en la composición de la producción energética.

La generación térmica proveniente de combustibles fósiles reportó una caída de 817.9 gigas que equivale al 18.8%.

Mientras que del 13.4%, es decir 558 gigas fue el incremento de la producción a partir de fuentes renovables entre las que sobresale la hidroeléctrica como también eólica.

“Honduras reforzó su suministro energético mediante la importación de 315.1 gigavatios hora desde el Mercado Eléctrico Regional (MER), aprovechando los precios más bajos registrados en dicho mercado”, se subraya en un informe elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Por otro lado, se destacó que hubo una disminución interanual de más de 1.3 millones de barriles (el 25.3%) al octavo mes de 2025 del consumo de carburantes para la generación de energía eléctrica, por lo que el uso de refinados del petróleo para esta actividad sumó 3.8 millones de barriles.