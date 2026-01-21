Se descartan racionamientos de energía en Honduras durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Una buena noticia para 2,145,661 clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE): no habrá racionamientos en 2026. Un reporte del Centro Nacional de Despacho (CND) indica que la demanda máxima en 2025 alcanzó 2,086.7 megavatios.
No obstante, se estima que la demanda máxima para 2026 ascenderá a 2,154.1 megavatios, con un incremento de 67.4 megas.
La disponibilidad de energía es de 2,364.6 megavatios en horas pico de la mañana y 2,273.13 megas en la noche. De acuerdo con la ENEE, la capacidad instalada del sistema eléctrico es de 3,492.9 megavatios, de los que térmica representa 39.8% (1,389.2 megavatios). El CND estima que la potencia firme del parque eléctrico de Honduras para 2026 se proyecta en 1,919.49 megavatios.
Panorama
Para Salomón Ordóñez, asesor en materia energética del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), las perspectivas son favorables ya que se pronostica un 2026 lluvioso y frío, lo que se traducirá en una mayor demanda. “Las posibilidades de racionamiento para 2026 se alejan al esperarse un año fresco, igual como ocurrió en 2025”, subraya.
Ordóñez sostiene que si la demanda denotara un incremento en el presente año no habría racionamientos al haber contratado la ENEE 300 megavatios de arrendamiento con plantas diésel.
“No veo grandes posibilidades de racionamientos este año”, subrayó el asesor del Cohep, sustentando sus pronósticos en factores climatológicos y la disponibilidad de energía en el sistema nacional.Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Sitraenee), dijo que hay buena disponibilidad de potencia firme.
Agrega que “según la planificación del CND, no se espera que haya déficit; los embalses están llenos y las plantas de arrendamiento pueden aportar la energía requerida”. Sostiene que para 2026 se espera que la demanda oscile entre 2,100 y 2,180 megavatios.