Se descartan racionamientos de energía en Honduras durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Una buena noticia para 2,145,661 clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE): no habrá racionamientos en 2026. Un reporte del Centro Nacional de Despacho (CND) indica que la demanda máxima en 2025 alcanzó 2,086.7 megavatios.

No obstante, se estima que la demanda máxima para 2026 ascenderá a 2,154.1 megavatios, con un incremento de 67.4 megas.

La disponibilidad de energía es de 2,364.6 megavatios en horas pico de la mañana y 2,273.13 megas en la noche. De acuerdo con la ENEE, la capacidad instalada del sistema eléctrico es de 3,492.9 megavatios, de los que térmica representa 39.8% (1,389.2 megavatios). El CND estima que la potencia firme del parque eléctrico de Honduras para 2026 se proyecta en 1,919.49 megavatios.