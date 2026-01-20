Pérdidas de la ENEE sumaron el 34.65% equivalente a L17,971.25 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque ya culminó el 2025 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene rezagado los datos de las pérdidas operativas.

Por un lado, las autoridades de la estatal afirmaron que se cerró el pasado período de 12 meses con perjuicios en 34.21%, sin embargo, la realidad fue otra al décimo mes.

Las pérdidas de la ENEE a octubre del año pasado sumaron el 34.65% equivalente a 17,971.25 millones de lempiras, constató EL HERALDO al hacer cálculos con las cifras publicadas en el boletín estadístico elaborado por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial.

La generación energética neta en el sistema interconectado del territorio hondureño alcanzó 9,430 gigavatios (GV), representando un aumento de 8,616 GV en comparación a enero.