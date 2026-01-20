  1. Inicio
Pérdidas de la ENEE sumaron el 34.65% equivalente a L17,971.25 millones

Al décimo mes de 2025 los perjuicios operativos de la estatal se mantuvieron arriba del 30%, mientras que funcionarios aseguraron que menoscabos han mermado

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 17:34
Múltiples actores se encuentran involucrados en la disminución de pérdidas operativas de la ENEE, sin embargo, los resultados reflejan un accionar fallido.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque ya culminó el 2025 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene rezagado los datos de las pérdidas operativas.

Por un lado, las autoridades de la estatal afirmaron que se cerró el pasado período de 12 meses con perjuicios en 34.21%, sin embargo, la realidad fue otra al décimo mes.

Las pérdidas de la ENEE a octubre del año pasado sumaron el 34.65% equivalente a 17,971.25 millones de lempiras, constató EL HERALDO al hacer cálculos con las cifras publicadas en el boletín estadístico elaborado por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial.

La generación energética neta en el sistema interconectado del territorio hondureño alcanzó 9,430 gigavatios (GV), representando un aumento de 8,616 GV en comparación a enero.

¿Cuánto sumaron los gastos corrientes del plan de rescate de la ENEE?

Otros resultados

De 6,162.5 gigavatios ascendieron las ventas de energía de la estatal eléctrica que generaron en ingresos 33,888.1 millones de lempiras.

Hasta el 31 de octubre las pérdidas del organismo autónomo contabilizaron los 3,267.5 gigavatios, superior en 2,965.6 GV.

Los 2,374.8 gigavatios contabilizaron las pérdidas del organismo autónomo, superior en 2,072.9 GV que el primer mes de este año.

ENEE recibió L981.8 millones para inversiones y reducción de pérdidas

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

