ENEE recibió L981.8 millones para inversiones y reducción de pérdidas

Tegucigalpa, Honduras.- Por si fuera poco los 49,430.4 millones de lempiras aprobados para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el 2025 también recibió una transferencia de fondos antes de culminar el año.

A través del acuerdo ejecutivo 263-2025 se le concedieron 981.8 millones de lempiras a la estatal eléctrica del presupuesto de la Secretaría de Energía (Sen) vía transferencia interinstitucional, constató EL HERALDO.

"Autorizar la transferencia de recursos financieros desde la administración centralizada a la administración descentralizada, a través de la Tesorería General de la República mediante el mecanismo de transferencia interinstitucional de fondos del presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía al presupuesto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica mediante la incorporación de ingresos y egresos por la cantidad de 981,794,277.00", subraya el convenio promulgado en el diario oficial La Gaceta.

Añade que los fondos "serán destinados y reorientados para la ejecución de proyectos de inversión prioritarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, así como en la reducción de la tarifa, reducción de pérdidas y activación de la economía nacional".

Pese a los múltiples actores involucrados en la reducción de pérdidas de la estatal eléctrica estas se mantenían casi en 35% al tercer trimestre de 2025, informó EL HERALDO.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, las cuentas por cobrar del organismo autónomo sumaron 16,913.2 millones de lempiras, una deuda en mora con acreedores financieros de 16,645.62 millones de lempiras y L87,811 millones de déficit acumulado hasta septiembre del año pasado.