Hasta marzo los clientes de la ENEE pagarán 0.19 más por kilovatio hora

Tegucigalpa, Honduras.- El precio promedio de la tarifa eléctrica pasó de 4.62 a 4.81 lempiras por kilovatio hora (kVh) de enero a marzo próximo, implicando un aumento de 19 centavos a la factura emitida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El ajuste trimestral al costo base de generación representa un 4.11% que fue determinado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

A pesar de que se estimó una rebaja a la estructura tarifaria, el órgano desconcentrado comunicó que el costo real tarifario debería de haber sido de un 10.37% al alza, pero se aprobaron 25.5 millones de dólares para no afectar la demanda y proteger la economía de los hogares.

El gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, escribió en sus redes sociales que “después de una bajada brutal en el costo del kilovatio hora en 15 meses, un ligero incremento del 4.11% no afecta el logro de haber reducido el precio por debajo de países como Guatemala y El Salvador”.

Sin embargo, para analistas y economistas esta acción será perjudicial para los clientes de la estatal eléctrica.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“El año de las elecciones generales 2025 hubo constantes rebajas a pesar de que la ENEE incorporó la energía más cara de los últimos años y como Rixi Moncada perdió recetan un aumento del 10%, pero será en partes, empezando con 4%”, mencionó el representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kevin Rodríguez.