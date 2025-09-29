ENEE acumula 36.17% en pérdidas a julio, equivalente a L13,655.1 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El plan de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con más de 5,000 personas e inversiones que rondan L50,000 millones, no se refleja en sus indicadores financieros.

De enero a julio de 2025, las pérdidas se situaron en 36.17%, equivalentes a 13,655.1 millones de lempiras, constató EL HERALDO en el boletín estadístico de julio elaborado por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial de la ENEE.

Hasta el 31 de julio, la generación energética neta en el sistema interconectado nacional sumó 6,564.9 gigavatios (GV), un incremento de 5,750.9 GV en comparación a enero. Las ventas de energía de la estatal eléctrica fueron de 4,190.1 gigavatios, que generaron 24,075.5 millones de lempiras en ingresos.