ENEE acumula 36.17% en pérdidas a julio, equivalente a L13,655.1 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El plan de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con más de 5,000 personas e inversiones que rondan L50,000 millones, no se refleja en sus indicadores financieros.
De enero a julio de 2025, las pérdidas se situaron en 36.17%, equivalentes a 13,655.1 millones de lempiras, constató EL HERALDO en el boletín estadístico de julio elaborado por la Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial de la ENEE.
Hasta el 31 de julio, la generación energética neta en el sistema interconectado nacional sumó 6,564.9 gigavatios (GV), un incremento de 5,750.9 GV en comparación a enero. Las ventas de energía de la estatal eléctrica fueron de 4,190.1 gigavatios, que generaron 24,075.5 millones de lempiras en ingresos.
Los 2,374.8 gigavatios contabilizaron las pérdidas, superior en 2,072.9 GV que el primer mes de este año. En lo que va de este período de 12 meses la ENEE ha ido divulgando de forma tardía los reportes estadísticos, por lo que no se ha podido comprobar los menoscabos y sus avances.
Un total de 37.11% reportaron las pérdidas técnicas y no técnicas de la institución responsable de la producción, transmisión, distribución y comercialización de energía en el territorio hondureño a julio de 2024 y en términos económicos ascendieron a 14,121 millones de lempiras.
Comportamiento
“De enero a junio de 2025 las pérdidas de energía llegaron a 35.83%, con un aumento de 2.47% desde 2021; pérdidas de energía ya superan L6,500 millones en 2025 y podrían cerrar el año en más de L11,000 millones”, destaca la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en su reciente monitoreo ciudadano.
Añade que “se asignaron L25,987 millones para reducir pérdidas, pero el impacto acumulado supera L46,000 millones”. En 33.36% estaban los perjuicios de la ENEE en enero de 2022 con un impacto financiero de 10,488 millones de lempiras, sin embargo, se proyecta que para diciembre de 2025 estas queden en 34.40% o L11,454.9 millones, según estimaciones de ASJ.