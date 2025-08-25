Alertan sobre estafas a quienes intentan comprar licencias de conducir en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- “Se saca todo tipo de licencias”. Esas son las primeras palabras que se leen en un anuncio enviado a distintos grupos de redes sociales, especialmente en aquellos donde se realizan ventas de vehículos. Los remitentes de estos mensajes prometen el cielo y la tierra. Según sus promociones, con ellos no hay largas filas ni tampoco el riesgo de que le desaprueben el documento. Sin embargo, lo que parece un alivio muy probablemente termina en una estafa. Algo similar le sucedió a Emilia –nombre ficticio por seguridad–, una joven de 25 años que, debido a problemas de salud, pensó en ahorrarse las filas, exámenes y pruebas comprando una licencia de conducir, pero casi resulta estafada.

"Hace dos años intenté sacar la licencia normal, o sea, hacer todo el trámite legal. El problema fue que cuando fui a hacer el examen solo me entregaron una boleta, porque no había material para esas fechas", relató la joven. Días después, a Emilia le informaron que "los papeles no quedaron guardados en el sistema", por lo que debía volver a hacer todo el trámite desde cero. La joven, quien padece de dolores de espalda e incluso utiliza un bastón, prefirió no empeorar su estado de salud e intentar obtener la licencia de otra forma. A través de redes sociales, Emilia logró contactarse con una persona que le ofrecía sacar su licencia a cambio de 6,500 lempiras. "Se evita hacer estos requisitos: fila, charla, examen por escrito, pruebas de manejo, examen psicológico y examen de la vista", decía el mensaje que recibió.

Emilia inició el proceso, pero justo una noche antes de la cita en la que entregaría el dinero, se dio cuenta de que se trataba de un estafador. Personas del mismo grupo donde obtuvo el contacto enviaron mensajes advirtiendo que todo era falso. “Desde el inicio todo fue raro. Primero me pidió muchos documentos, después fue bastante insistente. Le pedí su nombre para agregarlo y no me lo quiso dar”, contó Emilia. En este caso, la joven no salió perjudicada; no obstante, no todos corren con la misma suerte. Hay quienes pierden grandes sumas de dinero por intentar evadir los requerimientos legales, como aquellos que le advirtieron a Emilia sobre el estafador. Riccy Montoya, portavoz de la DNVT, aseguró a la población que “nosotros hacemos el procedimiento conforme a la Ley. Cuando existen este tipo de casos, las personas tienen que denunciarlo”.