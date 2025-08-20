Otorgan más de 1,500 becas a estudiantes universitarios de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-La situación económica de miles de familias hondureñas funciona como un impedimento para que los jóvenes puedan iniciar o continuar su preparación académica. Pese a que existe la educación pública, siempre hay gastos que corren por cuenta de los alumnos y que no todos pueden costear: transporte público, alimentación, útiles escolares, entre otros. Ante esta realidad, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) decidió entregar 1,544 becas a estudiantes universitarios del Distrito Central (DC) que, aunque en algún momento iniciaron sus estudios, se vieron obligados a abandonarlos debido a su situación económica.

“En el Distrito Central, se convocaron a 1,544 estudiantes, quienes recibieron becas de reingreso. Asimismo, 25 jóvenes firmaron cartas de compromiso para cursar estudios de maestría en España”, aseguró la Secretaría en un comunicado. Estas becas abarcan diferentes áreas de formación, entre ellas: migración, sostenibilidad, ingeniería, educación, derecho parlamentario y políticas anticorrupción. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La intención es reintegrar a la mayor cantidad de estudiantes posible al plano estudiantil y darles una amplia gama de opciones.

El beneficio también se entregó a cientos de jóvenes de los departamentos de Olancho y El Paraíso. El evento de la entrega se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), donde, además de las becas, se proporcionó un kit académico con útiles necesarios para cualquier estudiante. A los estudiantes de las carreras de medicina, odontología, arquitectura e ingeniería, se les brindó un equipo de computación para que puedan desarrollar sus clases y prácticas sin ningún obstáculo. Algunos estudiantes se han quejado de que este año solo han brindado el beneficio a los estudiantes de reingreso, por lo que piden a las autoridades realizar inscripciones para nuevos solicitantes.