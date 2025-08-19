Tegucigalpa inaugura su primer albergue oficial para emergencias

Tegucigalpa, Honduras.- La colonia Betania de Comayagüela cuenta desde este lunes con el primer albergue de emergencias para atender a familias afectadas por inundaciones, gracias a un proyecto respaldado por la cooperación alemana.

El nuevo refugio, construido en un anexo de la escuela Juan Guifarro López, tiene capacidad para 250 personas y representó una inversión de 10.4 millones de lempiras.

Las instalaciones cumplen con los estándares de la Carta Humanitaria y las normas mínimas de respuesta humanitaria: disponen de módulos de baños diferenciados para niños y adultos, clínica médica, cocina, área de juegos, mejoras en la infraestructura sanitaria, sistema eléctrico renovado y rutas de evacuación seguras.

La embajadora de Alemania en Honduras, Daniela Vogl, encabezó la inauguración junto al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, y el director para Centroamérica del Banco de Desarrollo Alemán (KFW), Alexander Ehlert.