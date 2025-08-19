Tegucigalpa inaugura su primer albergue oficial para emergencias

Tegucigalpa, Honduras.- La colonia Betania de Comayagüela cuenta desde este lunes con el primer albergue de emergencias para atender a familias afectadas por inundaciones, gracias a un proyecto respaldado por la cooperación alemana.
El nuevo refugio, construido en un anexo de la escuela Juan Guifarro López, tiene capacidad para 250 personas y representó una inversión de 10.4 millones de lempiras.
Las instalaciones cumplen con los estándares de la Carta Humanitaria y las normas mínimas de respuesta humanitaria: disponen de módulos de baños diferenciados para niños y adultos, clínica médica, cocina, área de juegos, mejoras en la infraestructura sanitaria, sistema eléctrico renovado y rutas de evacuación seguras.
La embajadora de Alemania en Honduras, Daniela Vogl, encabezó la inauguración junto al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, y el director para Centroamérica del Banco de Desarrollo Alemán (KFW), Alexander Ehlert.
“Todos juntos hemos hecho algo importante a través de la fuerza que cada persona tiene para cambiar su vida, la de su comunidad y la del país”, expresó Daniela Vogl.
“A los niños les quiero pedir que aprendan lo más que puedan para ser los futuros ingenieros e ingenieras de Honduras”, motivó la diplomática.
Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, destacó que “este es el primer albergue que tiene Honduras con condiciones dignas, para que cuando llegue una emergencia podamos atender a las familias con la dignidad que merecen”.
Mientras tanto, Alexander Ehlert, director del KFW, recordó que el proyecto forma parte del programa de adaptación urbana al cambio climático, que interviene en 40 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
Además de funcionar como refugio en situaciones de emergencia, el espacio servirá como escuela y para eventos comunitarios, beneficiando de forma directa a los habitantes de la colonia Betania y su entorno.