El Correo Nacional entregará medicamentos a pacientes en sus hogares

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el 1 de septiembre, el Correo Nacional de Honduras y la Secretaría de Salud (Sesal) iniciarán la entrega de medicamentos a pacientes del Hospital Escuela y a distintos barrios y colonias del Distrito Central.
Así se ha comprometido la entidad sanitaria a través de una alianza con Honducor que busca optimizar la distribución de medicamentos e insumos en Tegucigalpa y siete hospitales del país.
Con el apoyo conjunto de estas dos instituciones públicas el gobierno asegura que el paciente tendrá el acceso oportuno a los tratamientos necesarios para mejorar su males.
El Correo Nacional comenzará las entregas para los pacientes del Hospital Escuela, priorizando a personas de la tercera edad, que tienen alguna dificultad por enfermedades crónicas o que se le complica movilizarse hasta el centro asistencial.
“Ahora se le puede entregar en su casa los medicamentos gracias a Correos de Honduras que junto con la Sesal realizan esfuerzos”, detalló la vocera de la institución, María Fernanda Bustillo.
“Sabemos que para muchos hondureños un medicamento diario significa la diferencia entre vivir con dignidad o poner en riesgo su salud. Nuestro compromiso es ser ese puente solidario para quienes más lo necesitan, sin importar su condición económica o física”, afirmó David Zelaya Flores, director de Honducor.
El servicio ya inició en ciudades como La Ceiba, donde el propósito es realizar 10 entregas de medicamentos esta semana hasta llegar a más entregas diarias. En la segunda semana, la cantidad sumará hasta 50 entregas diarias en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
En el departamento de Choluteca también se realizan entregas oficiales de medicamentos a los pacientes, extendiendo así la cobertura de este programa en todo el territorio nacional.