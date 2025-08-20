El Correo Nacional entregará medicamentos a pacientes en sus hogares

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el 1 de septiembre, el Correo Nacional de Honduras y la Secretaría de Salud (Sesal) iniciarán la entrega de medicamentos a pacientes del Hospital Escuela y a distintos barrios y colonias del Distrito Central.

Así se ha comprometido la entidad sanitaria a través de una alianza con Honducor que busca optimizar la distribución de medicamentos e insumos en Tegucigalpa y siete hospitales del país.

Con el apoyo conjunto de estas dos instituciones públicas el gobierno asegura que el paciente tendrá el acceso oportuno a los tratamientos necesarios para mejorar su males.

El Correo Nacional comenzará las entregas para los pacientes del Hospital Escuela, priorizando a personas de la tercera edad, que tienen alguna dificultad por enfermedades crónicas o que se le complica movilizarse hasta el centro asistencial.