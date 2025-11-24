Corrupción y debilidad institucional dejan otra vez a Honduras sin acceso a la Cuenta del Milenio

Tegucigalpa, Honduras.-El país volvió a reprobar indicadores clave como corrupción, eficacia gubernamental, estado de derecho y libertad de expresión, impidiéndole acceder a más de 200 millones de dólares no reembolsables.

Por decimosexto año consecutivo, Honduras quedó fuera de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), el programa de cooperación del gobierno de Estados Unidos que financia proyectos de infraestructura, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

La decisión nuevamente excluye al país de más de 200 millones de dólares no reembolsables, debido al incumplimiento de indicadores considerados esenciales para optar al financiamiento.

La Cuenta del Milenio informó que, pese a ligeros avances en áreas sociales como salud infantil, gasto en salud y protección de recursos naturales, Honduras volvió a reprobar los pilares relacionados con gobernanza, que son determinantes para ser elegible a un nuevo compacto.

Entre ellos figuran el control de la corrupción, la eficacia del gobierno, el estado de derecho y la libertad de información, donde los puntajes del país continúan por debajo de la mediana regional.

El indicador de libertad personal, aunque supera el mínimo permitido, sigue siendo considerado vulnerable.

En el componente social, el país muestra avances. Las cifras en gastos de salud, protección del ambiente y salud infantil se ubican por encima de las medianas regionales.

Sin embargo, persisten debilidades significativas en áreas como la finalización de la educación secundaria en niñas y el desarrollo de la fuerza laboral, lo que limita el impacto positivo de esos avances.

Para la MCC, las mejoras sociales no compensan las fallas estructurales en gobernanza, que continúan siendo la base de la evaluación.

Expertos como Lester Ramírez señalan que el próximo gobierno enfrentará el desafío de revertir una tendencia que se ha profundizado durante más de una década.

"Un nuevo gobierno debe focalizar sus esfuerzos en superar los indicadores críticos. ¿Cómo? Adoptando la Cuenta de Milenio dentro del plan de gobierno y conformando una unidad de monitoreo y evaluación que permita hacer ajustes en tiempo real", aseveró.

Consideró necesario adoptar una estrategia de Estado que incorpore los estándares de la Cuenta del Milenio dentro del plan de gobierno, así como crear una unidad especializada de monitoreo que brinde seguimiento continuo a los indicadores y permita ajustes oportunos.

También recomiendan fortalecer la institucionalidad anticorrupción, garantizar independencia judicial y promover políticas de transparencia activa.

Con una población estimada de 10.8 millones de habitantes, Honduras vuelve a ser aplazada en uno de los mecanismos de financiamiento internacional más relevantes para el desarrollo económico y social.

La MCC reafirmó que, sin avances reales en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del estado de derecho y la mejora de la eficacia institucional, el país continuará fuera de la Cuenta del Milenio.

Los resultados del año fiscal 2026 confirman que, sin reformas profundas, Honduras seguirá sin acceder a estos fondos destinados a impulsar infraestructura, crecimiento económico y modernización estatal.