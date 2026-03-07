El efímero encuentro entre el presidente Asfura y Bukele ¿De qué hablaron?

Miami, Estados Unidos.-​​​​​​ El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo un breve encuentro con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, durante la cumbre “Escudo de las Américas”, un espacio que reunió a líderes y representantes de la región para abordar temas de cooperación, seguridad e inversión. El saludo entre ambos gobernantes marcó la primera ocasión en que los presidentes de los dos países vecinos coinciden en un evento internacional desde la llegada de Asfura al poder. El momento se dio en el marco de las reuniones y acercamientos bilaterales que sostuvieron distintos líderes latinoamericanos durante la cumbre.

Según relató el propio mandatario hondureño, el intercambio fue corto pero cordial. “Tuve la oportunidad en cuanto vi al presidente Nayib Bukele de darle un abrazo. Hablamos un momento de la familia, le pregunté por su esposa Gabriela, intercambiamos saludos y hablamos de la prosperidad que pueden traer los cambios que él ha impulsado en su país y los que nosotros debemos hacer en el nuestro”, refirió Asfura. El presidente hondureño destacó que el diálogo reflejó la cercanía entre ambos países. “Fue una plática corta, pero muy amena, de dos países hermanos. Me siento muy satisfecho de haber podido estar con él y sobre todo darle un abrazo”, expresó.