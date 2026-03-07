Choloma vs Motagua EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido ONLINE HOY y alineaciones

Choloma, Honduras.- El CD Choloma está empatando 1-1 ante el Motagua en el estadio Rubén Deras por la décima jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional.
Alineaciones
Choloma: 24- Mariano Pineda; 2- Brayan Barrios, 18- Jhoan Quejada, 4- Jonathan Córdova, 23- Hermes Castillo; 5- Jordi Franco, 8- Daniel Rocha, 50 - Jainer Bermúdez, 12- Yethson Chávez; 13- Marco Aceituno y 9- Enrique Borja.
Motagua: 23 Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 12- Marcelo Santos, 17- Clever Portillo; 8- Denis Meléndez, 5- Óscar Discua, 10- Rodrigo Gómez, 27- Jeffryn Macías, 11- Romario Da Silva; 19- Rodrigo de Olivera.
Hora y canal dónde ver partido
Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC