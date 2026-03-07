Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles

Miami, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su "ayuda".

El mandatario realizó este anuncio durante la cumbre durante el encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia.

"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan nuestra región", declaró el mandatario durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.