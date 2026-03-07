Donald Trump: “No vamos a tolerar la falta de ley en el hemisferio”

El mandatario estadounidense aseguró que uno de los principales desafíos para América Latina es el avance del crimen organizado y los cárteles de la droga, a los que calificó como una amenaza directa para la seguridad de los países del continente.

Miami, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió este sábado que su administración “no va a tolerar la falta de ley en el hemisferio” , durante su intervención ante líderes de la región en la cumbre "Escudo de las Américas", donde abordó temas de seguridad, narcotráfico y cooperación regional.

“Estas organizaciones brutales imponen una amenaza a la seguridad”, afirmó Trump, al señalar que varios líderes de la región han permitido que parte del territorio latinoamericano sea controlado por grupos criminales.

Durante su discurso, el líder republicano también volvió a referirse al operativo militar ejecutado por el Ejército estadounidense para retirar del poder al gobernante venezolano Nicolás Maduro, al que calificó como un “narcodictador”.

Según explicó, se trató de “un operativo de precisión que nadie había visto antes”. “La gente no podía creerlo. Entramos al corazón de este fuerte. Dieciocho minutos de pura violencia. No perdimos ni una sola persona, ni una sola nave”, aseguró.

En cuanto a las relaciones diplomáticas, Trump sostuvo que actualmente Estados Unidos mantiene una relación estrecha con el gobierno venezolano y afirmó que su administración trabaja con la presidenta Delcy Rodríguez.

“Si no lo estuviera haciendo, no diría lo mismo y no lo aceptaría”, expresó, al tiempo que aseguró que Venezuela está registrando ingresos superiores a los de cualquier otro momento de su historia reciente.

El presidente estadounidense también se refirió a la situación en Cuba, país que, según afirmó, atraviesa una fuerte crisis económica. Trump aseguró que la isla “ya no tiene dinero ni petróleo venezolano” y calificó al régimen cubano como uno que “ha sido muy malo durante mucho tiempo”.

No obstante, indicó que existen conversaciones diplomáticas en curso. “Cuba está negociando con Marco Rubio, conmigo y con otros”, afirmó, al anticipar la posibilidad de un acuerdo con el país caribeño.

En su intervención, Trump también destacó la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, así como las acciones que Washington impulsa contra los cárteles de la droga que operan en América Latina.