Nasry Asfura llega a cumbre de Trump con agenda de inversión, seguridad y migración

Miami, Estados Unidos.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó al complejo del mandatario estadounidense, Donald Trump, ubicado en Mar-a-Lago, Florida, para participar en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, donde sostendrá reuniones con líderes del continente, con una agenda enfocada en seguridad, migración, inversión y cooperación regional.

El mandatario hondureño destacó la importancia de la participación del país en este foro regional.

“Este es un encuentro clave para América Latina en la economía, la seguridad y la política de nuestros países. Los desafíos que enfrentamos requieren diálogo, cooperación y visión compartida para construir oportunidades para nuestros pueblos”, expresó.

Además, señaló que la cumbre "Escudo de las Américas" permitirá avanzar en una agenda común entre los países del continente, ya que “representa un espacio fundamental donde líderes del continente podremos definir el rumbo de la cooperación regional y fortalecer los lazos que nos unen como naciones”, añadió.

En la cumbre participan mandatarios y representantes de distintos países del continente, entre ellos Javier Milei, presidente de Argentina; Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia; Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Luis Abinader, presidente de República Dominicana; Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago; y José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

Previo al encuentro regional, el gobernante hondureño desarrolló una serie de reuniones en Washington D.C. que, según informó el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, han dejado avances en cooperación internacional, atracción de inversiones y fortalecimiento institucional para el país.

Uno de los primeros acercamientos del mandatario fue con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se abordó la posibilidad de acelerar financiamiento para proyectos orientados a la modernización del sistema educativo, el fortalecimiento del sistema de salud, la digitalización de servicios públicos y el impulso al desarrollo económico.

Durante ese encuentro, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, expresó su interés en realizar próximamente una visita oficial a Honduras para evaluar nuevos proyectos y mecanismos de financiamiento que contribuyan al desarrollo nacional.

En materia de inversión extranjera, Asfura también firmó la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo que forma parte del Grupo del Banco Mundial.

Según el informe presentado por Casa Presidencial, esta decisión busca reforzar la seguridad jurídica del país, brindar mecanismos de resolución de controversias para inversionistas y mejorar la percepción de Honduras como destino de inversión.