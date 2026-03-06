¿Robo al Celta de Vigo? La jugada polémica con la que ganó el Real Madrid en LaLiga

El Real Madrid sufrió para ganar este encuentro en Balaídos y ahora se pone a un punto del Barcelona, que tiene un partido de menos. El equipo azulgrana juega este sábado en casa del Athletic Club.
La primera jugada polémica del encuentro ocurrió apenas a los 49 segundos cuando Jutglá le propinó un planchazo a Tchouaméni. El colegiado Díaz de Mera Escuderos debió expulsar al jugador del Celta, pero lo perdonó.
Desde la cuenta oficial de Archivo VAR explicaron que dicha acción fue incorrecta por el silbante, ya que tenía que mostrarle la tarjeta roja a Jurglá por esa fuerte entrada sobre el mediocampista francés.
Para fortuna, Tchouaméni pudo continuar sobre el campo y fue el encargado de abrir el marcador a los 11 minutos, tras un córner que movieron en corto y acabó con el remate del galo.
Pero la respuesta del Celta no se hizo esperar demasiado y el 'Panda' Borja Iglesias provocaba la algarabía en Balaídos luego de anotar el empate al 25'.
En el segundo tiempo, la visita reclamó un penal por una mano clara del propio Jutglá tras un tiro de esquina. En la imagen se observa que el delantero levanta el brazo para cortar la dirección del esférico.
No obstante, la acción de Jutglá tiene una explicación: el árbitro revisó la jugada en el VAR y determinó que el atacante previamente recibió un empujón que lo hizo perder el equilibrio, motivo por el que no hubo penal para el Real Madrid.
El partido seguía empatado 1-1 y Álvaro Arbeloa estaba muy preocupado en el banquillo. Su equipo venía de caer ante Osasuna y Getafe y necesitaba ganar esta noche para seguir en la carrera por el título.
Cuando parecía que ambos equipos se iban con un punto, ocurrió la jugada más polémica del partido: el debutante del Real Madrid, Manuel Ángel, se barrió para robar la pelota a Fernando López. De aquí nació el gol del triunfo de la visita y el Celta pedía falta.
A primera vista se aprecia que Manuel Ángel le cometía infracción a su rival. El mediocampista fue fuerte bajo, pero resulta que su barrida fue limpia, lo que explicó el árbitro a los jugadores del Celta.
Manuel Ángel recupeó el balón y la jugada terminó con el disparo de Fede Valverde, que fue desviando por la defensa local y le dio las tres unidades al Real Madrid en el último suspiro (95').
En Archivo VAR también se refirieron a la polémica acción y señalaron que no existe falta previa en el segundo tanto del conjunto merengue. "Anticipándose a Fer López y punteando el balón claramente", explican.