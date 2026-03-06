AMDC realiza bacheos nocturnos para no afectar el tránsito vehicular en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene activos trabajos de bacheo en distintos puntos de la capital durante el horario nocturno, para mejorar la red vial sin afectar el tránsito vehicular que se genera durante el día. Las labores se ejecutan desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada, cuando disminuye la circulación de automotores en Tegucigalpa y Comayagüela, lo que permite a las cuadrillas trabajar con mayor rapidez y seguridad. El director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la comuna, José Miguel Sierra, informó que actualmente las cuadrillas municipales se encuentran interviniendo varios sectores de la ciudad de manera simultánea. “Estamos en cinco lugares en bacheo, estamos bacheando en la colonia Miraflores, en el barrio Pueblo Nuevo, en bulevar Morazán y en Comayagüela”, detalló el funcionario.

Sierra explicó que los trabajos se realizan principalmente durante la noche para "no causar problemas a la población. Trabajamos desde las 9:00 de la noche hasta que terminamos, a veces hasta las 3:00 o 4:00 de la mañana”, aseguró. El funcionario añadió que este tipo de jornadas nocturnas permite a las cuadrillas municipales avanzar con mayor eficiencia en la reparación de la carpeta asfáltica en calles que presentan deterioro. El alcalde Juan Diego Zelaya afirmó desde el inicio de su gestión que intensificaría el mantenimiento de calles y avenidas en distintos sectores de la capital, sobre todo para garantizar calles y carreteras en buen estado para Semana Santa 2026. Entre los puntos intervenidos recientemente figura la calle Virtudes, en el barrio La Leona, así como la calle Venecia, ubicada en las cercanías del anillo periférico a la altura de la Universidad Tecnológica de Honduras.