El FVS: Desde España alertarán a los árbitros en partidos de Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Federación de Fútbol de Honduras, Liga Hondubet, árbitros y capacitadores FIFA continúan este viernes 6 de marzo implementando en prácticas el FVS (Football Video Support). Esta herramienta tecnológica es un sistema alternativo al VAR (Video Assistant Referee) que está próximo a entrar en escena en los partidos de primera división en Honduras.

Uno de los detalles poco conocidos acerca del FVS y que Diario El Heraldo conoció es que cada una de las acciones mostradas en los monitores serán revisadas desde España por la empresa proveedora del servicio tecnológico. Según detallaron los encargados de la capacitación que desarrolla en el estadio Nacional Chelato Uclés, desde el país ibérico el personal encargado se mantendrá en contacto con el árbitro durante el partido y en caso de haber alguna jugada controversial procederá a informarle al silbante.

Asimismo, el equipo de capacitación dejó claro que cada gol, independientemente de cómo haya sido la acción, será revisada por el cuarto árbitro. ¿CUÁNDO COMENZARÁ A IMPLEMENTARSE EL FVS? Desde la Liga Nacional de Honduras han mencionado que tienen previsto que el sistema de soporte de video arbitral comience a utilizarse a partir de la segunda vuelta, teniendo como fechas tentativas la jornada 14 o 15 del Clausura 2026.