Liga Nacional y FFH afinan los últimos detalles para la instalación del VAR en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cada vez faltan menos detalles para que el uso del VAR sea una realidad en el fútbol hondureño. Este miércoles, la Liga Nacional y la FFH, con el acompañamiento de la FIFA, dieron inicio a la última fase del proceso de capacitación a los árbitros para el uso de la tecnología de video. Previo a iniciar con la jornada de preparación, el presidente de la FFH, Jorge Salomón, mostró su satisfacción con los avances que han tenido y señaló que espera que tenga un funcionamiento óptimo en los partidos de primera división. "Hay momentos en que todo llega. Nosotros no podemos negar que hay una carencia que tenemos como país por nuestra condición como país, pero FIFA ha trabajado, porque no todas las federaciones del mundo son iguales y por eso se creó este VAR para que podamos operar de una manera más eficiente y que realmente sea una realidad", declaró Salomón.

El máximo directivo del fútbol hondureño subrayó que el sistema FVS, que viene siendo una alternativa al VAR, ha funcionado de forma positiva en países en donde existen limitaciones con el tema de espacios, permitiendo así la transparencia en diferentes torneos de fútbol alrededor del mundo. "Ha ido bajando de precio (el FVS), se ha ido ajustando y han salido productos como este que son productos todavía más económicos, más realistas para sociedades como las nuestras y son los países que lo estamos empezando a implementar a nivel internacional y esto le va a traer una gran prosperidad al fútbol de Honduras y a los árbitros les va a dar una herramienta adicional para poder tener chance a corregir algo que pasó en un partido", profundizó. Por otra parte, el presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, mencionó que han trabajado en el acondicionamiento de los estadios para el uso de la tecnología e indicó que el costo del FVS lo está asumiendo la Liga Nacional. "El primer proceso que se hizo fue hacer una inspección de las canchas en que se juega la Liga Nacional, tanto las canchas principales como las externas. Hubo la necesidad de hacer algunas adaptaciones originalmente a tres canchas, que ya se hizo a nivel de esas tres canchas, tres equipos diferentes se hicieron el refuerzo para poderla actualizar", mencionó Herrera. "El costo es un costo considerado pero, en este momento, lo está asumiendo totalmente la Liga Nacional. Todavía no tenemos ningún patrocinador. Es evidente que lo vamos a buscar, pero creemos que es importante poder traer esta herramienta tecnológica, tanto para poder ayudar al árbitro y también al fútbol, sin duda alguna, que todos trabajamos alrededor de este deporte. Si bien es cierto es un poco caro, pero nunca como para tener la certeza, no es tan caro para tener la seguridad que hay fair play. Es mucho más importante el resultado que el costo que vamos a tener", enfatizó el dirigente de la primera división hondureña.

¿Cuál es la diferencia entre el VAR y el FVS?

En Honduras se encuentra el representante arbitral de FIFA Pericles Cortéz, encargado de la capacitación a los árbitros de la Liga Nacional. Durante la conferencia de prensa el brasileño se encargó de establecer las diferencias que existen entre el VAR y el FVS. "El FVS es un sistema de desafío que depende del desafío del entrenador o de un jugador que dentro de la cancha también puede desafiar o hacer una señal. No es el VAR tradicional, esto es bueno que ajustemos la expectativa. No hay líneas virtuales como hay en competiciones FIFA, pero por la experiencia que tuvimos a nivel mundial y en Brasil ha salido muy bien porque son situaciones muy bien recibidas por los equipos. Todas las situaciones de gol son revisadas a automáticamente a través del app del gol. ¿Qué es el app del gol? La fase de ataque del gol. Todas las infracciones que tengamos en una situación de gol. Si hay infracción, se cancela el gol el gol. Si está dentro del app. entonces, si tenemos un fuera de juego, si tenemos una infracción por mano, sancionable, si tenemos una falta, son unas situaciones que van a ser chequeadas siempre", explicó Cortéz.