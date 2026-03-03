Francis Hernández destaca la llegada de Molina y el legado que quieren dejar en Honduras

Asimismo, Hernández reconoció que antes de anunciar el nombramiento de Molina sostuvieron conversaciones con otros entrenadores como parte del proceso y subrayó que apuestan por un trabajo a largo plazo esperando dejar un legado importante en el fútbol hondureño.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la presentación de José Francisco Molina como nuevo entrenador de la Selección de Honduras , el director deportivo de la FFH, Francis Hernández , destacó la llegada del técnico español a la Bicolor, dio detalles acerca del proyecto que encabeza y anunció la creación de un departamento de scouting de nuevos talentos para el futuro de la H.

¿Qué valoraciones hacen tras la llegada de José Francisco Molina?

Pues unas valoraciones muy positivas, porque tengo mucha ilusión por dar comienzo a este proyecto que es verdad y cierto que ya llevamos tiempo trabajando en él, pero bueno, ya con la presentación del seleccionador, pues cerramos un círculo importante para dar ese pistoletazo de salida a todo lo que queremos desarrollar y muy ilusionado, estoy tratando de lanzar un mensaje donde seamos capaces de dejar atrás el pasado y pensemos en el futuro de una manera ilusionante, tenemos muchos motivos por los que ilusionarnos y ese es el objetivo a partir de ahora, crear algo desde cero donde el seleccionado absoluto se integre y sea participe.

Dentro de todos los motivos que teníamos valorados para valorados para contar con ese perfil de profesional, y diría que es de los más importantes, es que el seleccionador comprenda el proyecto, sepa dónde donde viene, a lo que viene y él está encantado de poder ser partícipe de un proyecto a largo plazo en el que seamos capaces de desarrollar categorías inferiores como nuestra Selección Absoluta.

¿Molina siempre fue la primera opción para ser entrenador de la Selección?

Sí. Nosotros hicimos nuestro trabajo, como no puede ser de otra manera, de conocer perfiles, distintos perfiles y ser capaces de analizar todos los pros y los contras que tenía cada uno de ellos. Nos hemos reunido con magníficos profesionales, muy buenos, pero entendimos que era José Francisco Molina el responsable de este proyecto y por qué reunía los condicionantes que siempre he dicho.

Sentimos que era su momento, entendía el proyecto a la perfección, quería ser partícipe de él y por supuesto, pues tenía una experiencia federativa importante con más de cuatro años en la Federación Española de Fútbol, donde habíamos trabajado codo con codo con todos los seleccionadores españoles marcando las directrices de trabajo y siendo partícipes de ese trabajo de los seleccionadores, esa experiencia era fundamental.

¿Cómo podrán atender la necesidad de resultados inmediatos?

Yo no creo en la inmediatez, lo he dejado muy claro. Los resultados inmediatos te llevan a precipitarte, pero eso no solo es en el fútbol, sino que en cualquier aspecto de la vida. Si mañana queremos conseguir algo sin que haya un trabajo previo, vamos a dejar muchísimas cuestiones al azar. Esto es un juego, nosotros tenemos que tratar de controlar cuantas más cuestiones posibles de la mejor forma, porque al final hay cuestiones que no se dominan.

Hay un colegiado, un árbitro que tiene un silbato, hay una pelota que rebota en un momento dado, hay muchísimas cuestiones que no dependen de nosotros. Lo que nosotros sí vamos a tratar de llevar a cabo es un proyecto a largo plazo que minimice todo lo que no podemos dominar y eso necesita tiempo y trabajo.

¿Qué podemos esperar de la Selección en este 2026 donde se viene la Liga de Naciones para clasificar a la Copa Oro?

Ya hemos empezado a desarrollar nuestro proyecto y queremos que poco a poco nos vaya ayudando a preparar todas las competencias que vienen a partir de ahora, es decir, no vamos a obviar ni vamos a dejar de atender los compromisos de la Selección Absoluta porque esto sea un proyecto a largo plazo, sino que va a ser compatible, nosotros vamos a atender todas esas necesidades, pero lo que queremos y pretendemos es que el camino que desarrollemos nos acerque al resultado, no al revés. Si nosotros pensamos en el resultado, no vamos a crear un camino y el día que yo me vaya, se vaya el seleccionador o se vayan las personas que desarrollamos este proyecto, va a volver a quedar un desierto. Yo no creo en eso.

En España tuvimos la suerte de que todo el trabajo que desarrollamos permitió tener esos resultados que todo el mundo ansía, pero porque teníamos un trabajo detrás desarrollado desde muchísimos años atrás que pudo dar ese resultado, entonces ese es el objetivo, crear un proyecto a medio largo plazo que nos pueda ayudar en el futuro a conseguir los objetivos con resultados.