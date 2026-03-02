¿Cómo les fue? Estos son los seis técnicos europeos que han dirigido a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La era de José Francisco Molina en la Selección de Honduras inicia oficialmente este martes. El técnico español llega al banquillo más importante del país con un misión clara: regalarle a la afición la alegría de clasificar al Mundial 2030, el cual justamente se realizará en su país. Con una destacada trayectoria como portero de equipos de primera como el Valencia, Villarreal, Atlético de Madrid, Deportivo La Coruña, entre otros, y una carrera de entrenador que inició en 2009, más su paso como director deportivo de la Selección de España en 2018 y 2022, Molina ha sido elegido para comandar a la H con miras a un proyecto a largo plazo. Sin embargo, el nuevo técnico de la Bicolor se enfrenta a un escenario bastante complejo en donde en el vestuario de la Selección aún ronda la sombra del fracaso rumbo a United 2026 y los números de sus antecesores europeos no son nada positivos.

Molina es el séptimo entrenador del Viejo Continente (tercer español) que dirige a Honduras. El ibérico tendrá el reto de dejar en el pasado lo que hicieron otros preparadores de la escuela europea en el país para cumplir con los objetivos trazados con la Bicolor.

¿Cómo les fue a los europeos que han dirigido a Honduras?

El primer europeo que dirigió a la Selección de Honduras fue el español Jacobo de Foinquinhos en 1935. Su etapa en la H fue de cinco juegos en los que registró una victoria, un empate y cinco derrotas. 11 años después, es decir en 1946, el húngaro Esteban Kovacks dirigió al seleccionado nacional durante cinco partidos en los que consiguió dos triunfos y perdió en tres partidos. Ya en tiempos más modernos, la Bicolor tuvo al alemán Peter Lange en el banquillo. El germano había dirigido sin éxito a la Selección Olímpica rumbo a los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y tras ese proceso fue nombrado junto a Ramón "Mon" Rodríguez como técnico de la Mayor para la eliminatoria a Argentina 1978, en la cual Honduras declinó participar por su negativa a enfrentarse a El Salvador a raíz del complicado momento que atravesaban las relaciones diplomáticas entre ambos países en la década de los 70's. Luego fue el turno para el neerlandés Gerck Block, que en 1987 dirigió a la H en dos partidos en los que concretó un empate y una derrota. Cuatro años después llegó el segundo español. Luis López Nombela se hizo cargo de Honduras durante un partido en 1991, en el cual la escuadra nacional sufrió su primera derrota en la historia ante Panamá. Tras esto, Honduras espero casi 12 años para volver a apostar por un técnico europeo. En 2003, Bora Milutinovic llegaba al país con un currículum envidiable tras haber guiado al Mundial a selecciones como Costa Rica, Estados Unidos y China. La apuesta por el serbio fue bastante ambiciosa, pero en los resultados terminó quedando a deber tras haber dirigido 12 partidos en los que registró tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

Ahora llega el turno para José Francisco Molina, quien el 31 de marzo inicia su nueva aventura con la H en su país natal con el partido amistoso frente a Perú en Leganés.

Balance de los técnicos europeos