Reinaldo Rueda rompe el silencio a meses de no clasificar a Honduras al Mundial

Reinaldo Rueda fue contactado por EL HERALDO y explicó por qué se ha mantenido en total silencio sobre Honduras

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 16:03
Reinaldo Rueda no pudo clasificar a Honduras a su cuarto Mundial mayor.

Foto: Archivo El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Casi cuatro meses han transcurrido desde la eliminación de Honduras al Mundial 2026 tras haber empatado 0-0 ante Costa Rica en San José el 18 de noviembre.

La Bicolor quedó segunda de su grupo con nueve puntos, dos menos que el líder Haití, y ni siquiera le ajustó para estar en el repechaje intercontinental por diferencia de goles ante Surinam.

La noche de ese 18 de noviembre en la capital tica fue la última vez que Reinaldo Rueda dio la cara y respondió ante el fracaso de no acceder a la Copa del Mundo.

El DT colombiano lloró en ese momento y pidió disculpas al pueblo hondureño al no conseguir el objetivo.

El 19 de noviembre solo retornó su cuerpo técnico y los jugadores del ámbito nacional, mientras él voló a Colombia junto a su familia horas después de quedar fuera en el Estadio Nacional de San José.

Reinaldo Rueda lloró ese 18 de noviembre al no clasificar a Honduras al Mundial.

Reinaldo Rueda lloró ese 18 de noviembre al no clasificar a Honduras al Mundial.

(Foto: Archivo El Heraldo )

Al regresar a Tegucigalpa en la última semana de noviembre, visitó las instalaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para despedirse de todo el personal, sin que se programara una conferencia de prensa en la capital por determinación de él.

Postura

EL HERALDO contactó al extécnico de la “H” para poder conocer diversos tópicos a meses de la eliminación, sin embargo, su postura fue de no atender y contestó con un corto mensaje.

“Por respeto y ética no me gusta hablar sobre alguna institución, selección o club cuando estoy en el cargo, menos cuando ya no hago parte de ella”, inició diciendo en relación a que no opinará de Honduras al ya no ser parte de la Selección.

Y puntualizó: “Ya hace más de 100 días que terminó nuestra vinculación con la FFH, y el trabajo con la Selección, de modo que no hay nada actual que considero interesante”.

De esta manera, Reinaldo Rueda plasmó su deseo de no opinar sobre la Selección y las razones que llevaron al fracaso, algo que pidió sea respetado.

El cafetero ha permanecido en su país y el 23 de febrero fue captado en Yumbo, Valle del Cauca, observando el juego entre Independiente Yumbo y Real Santander por la segunda división colombiana.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
