Mario Faraj revela los millones que perdió Honduras tras quedar fuera del Mundial 2026

Entre otras cosas que dijo, este resultado no solo afecta el deporte en sí, sino que también impacta significativamente en la economía del país, considerando las pérdidas millonarias por premios y patrocinios que se dejarán de percibir. Para Faraj, el golpe es duro tanto para la afición como para todos los involucrados en el proceso.

Tegucigalpa, Honduras.- La reciente eliminación de la Selección de Honduras en la fase clasificatoria rumbo al Mundial United 2026 ha generado una mezcla de tristeza y reflexión en el ámbito del fútbol nacional. Mario Faraj , miembro de la Comisión de Selecciones de la Federación de Fútbol de Honduras , analizó el proceso, los aciertos y las fallas del equipo durante la campaña.

Consciente de la profesionalidad que hubo durante la preparación del equipo nacional, Faraj insistió en la importancia de unir fuerzas y replantear el trabajo para futuros procesos, con el fin de devolver la ilusión de clasificar a un Mundial a los hondureños que ahora, hasta 2030, serán 16 años de ausencias.

Impacta mucho al fútbol hondureño. A nivel de premios estamos hablamos de una cifra superior a 300 millones de lempiras en premios que no se van a percibir. Además, esto no solo afecta al fútbol, sino que repercute en toda la economía del país para el próximo año. Un Mundial moviliza a todo un país y el no ir afecta mucho, pero esto es un deporte, uno puede ganar y perder, y esta vez nos tocó bailar con la más fea.

¿Qué es lo que más duele de esta eliminación?

Lo que más duele es la afición. El pueblo hondureño merecía esta clasificación y ha sido incondicional en su apoyo a todo el proceso. También hay mucha gente alrededor que hizo grandes sacrificios para que Honduras llegara al Mundial. Nos entristece mucho, por ejemplo, ver cómo se desahogó el profesor Rueda tras la eliminación. Se hizo un proceso con todo el profesionalismo; si uno analiza todo, el esfuerzo que hicieron los federativos, el cuerpo técnico, los patrocinadores, realmente se merecían estar en el Mundial.

Desafortunadamente no se dieron los resultados, tuvimos dos partidos claves para culminar el trabajo que se había hecho. Perdimos de forma triste en Nicaragua y en el último partido, aunque salimos con otra actitud, no logramos meter ese gol que nos diera la victoria.

Desde el punto de vista de los patrocinadores como ustedes, ¿cuánto se invirtió y qué impacto tiene esta eliminación?

La inversión fue grande, realmente un golpe duro también para los patrocinadores. Confiamos cuatro años en este proceso, pero sabemos que estamos expuestos a estos resultados; así como se puede ganar y clasificar, también se puede perder y no clasificar. Hemos patrocinado dos clasificaciones a mundiales antes, pero estos últimos tres procesos han sido negativos. Invitamos a unirnos para iniciar un nuevo proceso, quizá con diferentes actores, aunque lo importante es trabajar de una manera diferente, porque la forma en que se ha trabajado últimamente no ha dado resultados.

Sobre los 300 millones de lempiras, ¿ese impacto económico es solo por los premios de la FIFA o también por otros aspectos?

Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba.