911 denuncia la creación de 1,571 plazas sin respaldo presupuestario

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencia 911 denunció este lunes -2 de marzo- que la administración anterior creó 1,571 plazas permanentes sin contar con el respaldo presupuestario correspondiente.

La institución señaló que las plazas fueron creadas bajo el régimen de servicio civil pese a que el Estado opera con el Presupuesto General 2025 prorrogado, lo que —asegura— "contraviene" con la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto.

La actual administración indicó que la Comisión de Transición realizó una auditoría exhaustiva en la que identificó personas sin relación contractual vigente ni válida con la institución, así como la inexistencia de respaldo documental en Recursos Humanos.