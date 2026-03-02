911 denuncia la creación de 1,571 plazas sin respaldo presupuestario

Tegucigalpa, Honduras.- El Sistema Nacional de Emergencia 911 denunció este lunes -2 de marzo- que la administración anterior creó 1,571 plazas permanentes sin contar con el respaldo presupuestario correspondiente.
La institución señaló que las plazas fueron creadas bajo el régimen de servicio civil pese a que el Estado opera con el Presupuesto General 2025 prorrogado, lo que —asegura— "contraviene" con la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto.
La actual administración indicó que la Comisión de Transición realizó una auditoría exhaustiva en la que identificó personas sin relación contractual vigente ni válida con la institución, así como la inexistencia de respaldo documental en Recursos Humanos.
Asimismo, sostuvo que varios expedientes carecían de trazabilidad y no permitían acreditar el cumplimiento de "requisitos técnicos e idoneidad necesarios" para formar parte de una institución considerada de seguridad nacional.
"El diagnostico institucional reveló que entre enero de 2022 y diciembre de 2025 la planilla de empleados se triplico, sin embargo, se debe destacar que dicho crecimiento nominal resulta incongruente con la verificación que se realizó", aseguró la institución.
Según su pronunciamiento, esta situación habría generado deterioro en las condiciones operativas, afectación en la infraestructura y vulnerabilidad en el manejo de información sensible de la ciudadanía.
La institución anunció que los hallazgos serán remitidos a las autoridades competentes para que se determinen responsabilidades conforme a ley.
Mientras tanto, un grupo de empleados continúa apostado en las afueras de las instalaciones denunciando que no se les permite el ingreso a sus puestos de trabajo desde la semana anterior.