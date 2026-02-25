Empleados del 911 denuncian que nuevamente les impiden el ingreso a sus turnos

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de empleados del Sistema Nacional de Emergencia 911 denunció este miércoles -25 de febrero- que nuevamente se les impidió el ingreso a las instalaciones, pese a presentarse desde las 7:00 de la mañana para cumplir con su jornada laboral de 12 horas. Los trabajadores, que permanecieron en las afueras del edificio, aseguraron que forman parte del personal operativo encargado de atender llamadas y monitorear las cámaras de videovigilancia. “Somos los ojos y oídos de la ciudadanía y hoy se nos ha violentado el derecho de ingresar”, expresó una de las empleadas afectadas.

Según su testimonio, el personal de seguridad revisó sus carnés, pero les indicó que no estaban autorizados para entrar. Los denunciantes sostienen que esta es la tercera ocasión en la semana en que se les niega el acceso a sus puestos de trabajo. Pese a la situación, el sistema de emergencias continúa operando; sin embargo, los empleados señalan que el personal disponible es reducido debido a la restricción aplicada a la mayoría de operadores. La medida responde a un proceso de revisión administrativa impulsado por la nueva gestión del 911, que informó sobre la detección de presuntas irregularidades en la contratación de parte del personal.